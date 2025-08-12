Tatar.Бу Хакатон пройдет в Казани: 600 тыс. рублей на лучшие IT-идеи

Фото: Телеграм-канал Kazan Digital Week

Tatar.Бу Хакатон имени Р.Г. Бухараева пройдет в Казани с 12 по 14 сентября. Это мероприятие, направленное на разработку IT-решений в сфере сохранения и развития татарского языка и культурного наследия, сообщает Телеграм-канал Международного форума Kazan Digital Week.

В соревновании примут участие школьники и студенты из различных регионов России. В течение трех дней команды будут работать над проектами на стыке цифровых технологий и национальной тематики.

Организаторами хакатона выступают Академия наук Республики Татарстан и молодежная организация «Сэлэт» при поддержке Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ. Мероприятие проводится в рамках серии хакатонов Kazan Digital Legends – 2025.

Программа хакатона предусматривает работу в командах, менторское сопровождение и практическое развитие профессиональных компетенций участников.

Призовой фонд составит 600 тыс. рублей. Победители получат возможность представить проекты на Kazan Digital Week – 2025 в формате Аллеи стартапов и пройти стажировку в Институте прикладной семиотики Академии наук РТ.

К участию приглашаются:

ученики 7-11 классов;

студенты колледжей;

студенты вузов (1-5 курсов).

Ключевые даты:

до 3 сентября – прием заявок;

4-6 сентября – отбор участников;

12-14 сентября – проведение хакатона;

17-19 сентября – участие победителей в Kazan Digital Week.

Финал состоится в Институте филологии и межкультурной коммуникации КФУ (г. Казань, ул. Татарстан, 2). Участие бесплатное. Рабочие языки – русский и татарский.

Подробная информация и регистрация доступны на сайте.