Татарам из Антальи показали фильм «Сумбуль» на трех языках

Накануне вечером татары Антальи собрались для совместного просмотра фильма «Сумбуль» на трех языках: татарском, русском и узбекском. Мероприятие проведено в рамках проекта ГБУК РТ «Татаркино» и «Ассоциации культуры Татарстана» (Анталья). Среди гостей мероприятия присутствовал представитель узбекского сообщества в городе Анталье Дельшот Абдуллаев, глава диаспоры Хатая, координатор тюркских общественных организаций Антальи Кенан Хикмет Йозгатлы.

«Нас ждет приятный просмотр фильма, еще больше сплачивающий тюркоязычные народы. Это совместный продукт татарстанских и узбекских кинематографистов, - сказала перед показом картины руководитель «Ассоциации культуры Татарстана в Анталье» Гульназ Зангирова, – фильм снимался на просторах Татарстана и Узбекистана по книге Зифы Кадыровой «Сагынырсың — мин булмам».

Напомним, для работы над фильмом «Сумбуль» в 2019 году объединились силы «Татаркино», агентства Ozbekkino и студии Buxoriylar. Фильм снят по книге Зифы Кадыровой «Сагынырсың — мин булмам». Фильм снимался на территории Татарстана и Узбекистана. Главную роль сыграла актриса из Узбекистана Сабина Аксанова. Главную мужскую роль сыграл — Динар Хуснутдинов, актер Альметьевского театра. Фильм озвучивается на трех языках: татарском, русском и узбекском.

Зрителей не остановили даже сильные ливневые дожди в Анталии. Приезжали из разных районов города. После начала фильма народ продолжал прибывать.

Так, Сабина, мама пятерых детей, пришла на кинопоказ с маленьким годовалым ребенком, проживает в Анталии на протяжении четырех лет.

«Мероприятия, проводимые татарской ассоциацией, для нас настоящий праздник, - сказала Сабина, - для меня это прекрасная возможность приобщать детей к татарской культуре, пообщаться на родном языке, а фильмы на татарском языке радуют слух».

После показа фильма своими впечатлениями поделился глава диаспоры Хатая, координатор тюркских общественных организаций Антальи Кенан Бей.

«Интересно было увидеть культуру татарского народа, семейную иерархию, значимость отцовского слова для своих сыновей», - сказал он.

Глава узбекского сообщества в Анталье Дельшот Абдуллаев пожелал, чтобы сегодняшняя встреча стала началом совместной творческой деятельности.

«Мне было приятно получить приглашение на показ фильма Сумбуль с участием татарских и узбекских актеров. Пусть наша сегодняшняя встреча станет началом совместной творческой деятельности, где мы сможем организовывать совместные проекты в Анталье»,- сказал он.

фото и видео: Ассоциация культуры Татарстана в Анталье