Татар по осени считают

Перепись – хороший и важный момент для того, чтобы татары могли извлечь уроки из прошлого, считает журналист Нияз Ахмадуллин. В своем материале он рассказывает о том, как проходила перепись населения в Татарстане советского периода, и высказывает опасения, что численность владеющих татарским языком по итогам переписи-2021 может существенно упасть.

Как же нам-то быть, татарам: может как-то справиться своими силами? Может народятся в результате новые Тукаи, Джалили, Туфаны?

Фото: © Расих Фасхутдинов / ИА «Татар-информ»

Количество и качество

В преддверии переписи народные таланты сочиняли частушки, где-то по своей инициативе, где-то стимулируемые органами статистики. Государство не жалеет сил и средств на популяризацию переписи среди широких масс граждан. Перечитал много, из которых обратила на себя внимание следующая, смешная на первый взгляд, а на самом деле, как мне показалось, глубоко ироничная по отношению к нам самим:

«Жду я переписи сроков,

Чтоб в анкете написать:

Пусть нагонят эфиопов –

Будем Пушкиных рожать!»

Прочитав это, подумалось: а как же нам-то быть, татарам: может, как-то справиться своими силами? Может, народятся в результате новые Тукаи, Джалили, Туфаны? Не сказать, что татары не стараются, но, согласитесь, результат все-таки неочевиден. Дело, конечно, не только и не столько в количестве народа, а прежде всего, в качестве. Однако это связанные материи, и история переписей доказывает эту взаимосвязь.

Коронавирус не стал миловать статистиков и вынудил перенести государственное дело с 2020 на 2021 год Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

От судьбы не уйдешь?

Трудная судьба выдалась у нынешней Переписи населения-2021. Она же – Перепись-2020, планировавшаяся к проведению еще в октябре прошлого года. Но коронавирус не стал миловать статистиков и вынудил перенести государственное дело на апрель нынешнего года. Однако не устояла и эта дата. Перепись сдвинули на сентябрь 2021 года, а тут выборы. Опять не повезло – и решили граждан в ходе электорального цикла не нервировать, переписчикам (а это зачастую тот же контингент, что и члены избирательных комиссий) дать отдохнуть и передвинули подсчет населения на октябрь-ноябрь 2021 года. Казалось бы, за что такая судьба у нынешней переписи? Но, судя по истории, не у нее одной такая. Не всегда переписные кампании проходили как задумано, без сучка и задоринки. Оно и понятно, дело масштабное, страна огромная, жизнь беспокойная. Так и нынешняя, несмотря на мирное вроде время, она будет идти на фоне тревожных информационных сводок о потерях людей, уносимых пандемией.

Перепись вторая, она же первая

В прошлом году в мои руки попал журнал «Спутник партийного активиста» (орган Татарского обкома партии) за 1926 год. В нем некий автор по фамилии Колесников выступил с основательной статьей, разъясняющей цели и задачи государственной ревизии населения, намеченной на тот год в Советском Союзе.

Перепись 1926 года проходит под лозунгом «Рабочий! Крестьянин! Ты строишь жизнь. В этом поможет тебе перепись населения!» Фото: wikipedia.org, общественное достояние

Перепись 1926 года, о необходимости подготовки к которой пишет партийное издание, стала второй по счету в истории СССР, но первой – полноценной. Самая первая, проведенная в 1920 году, изрядно исказила облик молодого рабоче-крестьянского государства. Шедшая еще Гражданская война отрезала многие территории страны от мирного отряда переписчиков. Около четверти населения проживали вне контроля новой российской власти. А туда, где людей переписали, вскоре в большом количестве начали возвращаться демобилизованные солдаты. Голод, схвативший костлявой рукой в начале 1920-х Поволжье, Казахстан, Украину и другие территории, привел к массовой миграции сельчан в города. Понять, кто, где и в каком количестве проживает, чем промышляет, как зарабатывает на жизнь, было крайне затруднительно. Об этом и пишет «Спутник партийного активиста» в 1926 году: «В районах, по которым перепись 1920 года была произведена, сведения тоже нужно признать неточными и не отвечающими современному числу населения. Это получилось в результате демобилизации Красной Армии, внутренней передвижки населения в связи с ростом нашего хозяйства, отлива из деревни в город и т.д.».

В 1926 году уже четыре года как существует Советский Союз, белая гвардия повержена, границы на замке и, понятное дело, встает вопрос о новой переписи, крайне необходимой для планирования социально-экономического развития страны.

Перепись 1926 года проходит под лозунгом «Рабочий! Крестьянин! Ты строишь жизнь. В этом поможет тебе перепись населения!». Переписчики сработали оперативно, закончив свое дело в городах за неделю, на селе – за две. Граждане ответили на 14 вопросов (с подвопросами) о поле и возрасте, национальности и языке, месте рождения и проживания, семейном положении и подданстве, грамотности и профессии и др. Горожанам задали дополнительные вопросы о домовладениях, наличии квартиры, выясняя тем самым особенности распределения жилой площади по различным группам населения.

Достаточно спорными с точки зрения политкорректности сегодня нам кажутся вопросы о физических недостатках и психическом здоровье населения. Журналист Колесников из того далекого от показной вежливости времени объясняет это в журнале так: «Данные переписи по вопросам «о физическом и психическом состоянии», «о трудоспособности» и, наконец, о том же возрастном составе помогут Советскому правительству рассчитать, где, в каком районе построить больницы и другие различного рода медицинские и санитарные учреждения, – выявить число трудоспособного или, как принято выражаться в статистике, самодеятельного населения, дадут ответ на то, какая часть населения занимается и может заниматься трудом или, иначе говоря, позволят выявить производительные силы страны». Иначе говоря, скажем в свою очередь мы: вопрос о здоровье вполне себе корыстен. Государству нужно сосчитать тех, кто может трудиться, с кого можно собрать налоги. Вполне себе меркантильные и государственного масштаба вопросы.

Очень важным в 1926 году для Татарской республики (как тогда часто называлась ТАССР) являлось разъяснение вопроса о национальности опрашиваемого в ходе переписи Фото: из фондов Национального музея РТ, источник: tatstat.gks.ru

Национальный момент

По мнению партийных органов, очень важным для Татарской республики (как тогда часто называлась ТАССР) являлось разъяснение вопроса о национальности опрашиваемого в ходе переписи. Национальный вопрос вплоть до конца 1920-х годов находится в центре идеологии и пропаганды молодой власти. Успехи в развитии нового советского государства увязываются с полноценным развитием всех населяющих его народов. Ситуация тогда просто располагает к этому: недавно образовалась РСФСР, созданы автономные национальные республики в ее составе, обещание создать которые и позволило большевикам переломить ход гражданской войны в свою пользу, в 1922 году создан Союз ССР… В «Спутнике партийного активиста» особое внимание к национальному моменту в ходе предстоящей переписи обосновывается следующим образом: «Известно, что народности, населяющие СССР, при царском строе всегда обслуживались в меньших размерах как в области просвещения, так и в области хозяйственного строительства». Автор приводит несколько вполне очевидных для своих современников примеров. Из 62 больниц, расположенных в Казанской губернии, на обслуживание татарского населения приходилось 10 (или 16%), из 10 врачебных амбулаторий – 2 (20%), из 70 фельдшерских пунктов только 27 (39%) обслуживали татар. Автор напоминает также, что все татарское крестьянство было отодвинуто как от железнодорожных, так и от водных путей сообщения, вследствие чего татарские крестьяне теряли доступ к более дешевым и выгодным путям сбыта своей сельскохозяйственной продукции.

«Приведенные цифры, – констатирует Колесников, – ясно говорят о положении татар в дореволюционное время. За годы революции много сделано для поднятия культурного и хозяйственного уровня татарской массы. Но сделано еще далеко недостаточно». Понятно, что привлечение все более широких слоев татарского народа к строительству нового общества имеет важное значение для развития республики. Устами Колесникова об этом прямо говорят коммунисты: «национальный вопрос в его практическом разрешении занимает одно из первых мест в совстроительстве».

Предварительные результаты первой Всесоюзной переписи были опубликованы уже в 1927 году, а полные только в начале 1930-х годов после редактуры ЦК ВКП(Б) и личной визы И. Сталина. Согласно этим данным, население России в 1926 году составило около 100,9 млн человек, в то время как по итогам первой и последней переписи Российской империи (1897 год) на территории современной России проживало около 67,5 млн человек. То есть людей в стране стало заметно больше, и это несмотря на предшествовавшие годы, щедрые на катаклизмы (мировая война, революция, гражданская война, голод и прочее). Русских в Союзе ССР насчитывалось 77, 7 млн человек, татар – 2,9 млн человек. В РСФСР проживала большая часть как русских, так и татар: 74 и 2,8 млн человек. В городах страны проживало около 26,3 млн человек (около 18% от численности всего населения), процент грамотных среди населения в возрасте 9-49 лет составил 56,6%. В Татарской республике насчитывалось 2,59 млн человек, из них татар – 1,16 млн (44,8%), русских – 1,11 млн (43,1%), на третьем месте по численности стали чуваши – 127, 3 тыс. человек (4,9%).

Перепись 2021 года станет в полном смысле инновационной. Россияне не увидят привычных переписных листов, каждый переписчик будет снабжен планшетом Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Тень от «короны»

Итак, третья по счету всеобщая перепись в истории новой России должна была пройти осенью 2020 года (предыдущие состоялись в 2002 и 2010 годах). Однако коронавирус внес свои поправки. Для него год туда или сюда – не срок. А государству – прямые убытки. Сегодня Росстат с осторожным оптимизмом уверяет, что дальше все будет идти по плану. А план такой.

Перепись 2021 года станет в полном смысле инновационной. Россияне не увидят привычных переписных листов (они будут применяться только в редких исключительных случаях), которые ранее переписчики заполняли шариковой ручкой. Все в соответствии с цифровой эпохой: каждый переписчик будет снабжен планшетом, информация из уст граждан будет заноситься сразу в них. У тех же, кто не желает вживую пообщаться с переписчиками, есть возможность с 15 октября по 14 ноября самостоятельно заполнить анкеты на сайте «Госуслуги РФ» из дома или обратившись в любой МФЦ. Вошли в положение и тех соотечественников, кто не желает пускать переписчиков к себе домой и не хочет заполнять анкеты сам. Для этой категории граждан будут организованы переписные участки.

Уговорить и пересчитать

Участие в переписи – дело добровольное и анонимное, никаких санкций за отказ не предусмотрено. Эти обстоятельства обусловливают и главное отличие переписи от других форм сбора статистики государством (налоговыми службами, МВД, органами ЗАГС и т.д.). Данные переписи не используются для целей налогообложения. Убедить в этом граждан органы госвласти стараются на протяжении всей истории переписей. К разъяснению ее задач призывал «Спутник партийного активиста» в 1926 году: «Нередко у населения появляется и недоверие к переписи, так как большинство граждан склонно видеть в этой работе какие-то от них скрытые цели. Они полагают, что переписи делаются или на предмет обложения их большим налогом, или мобилизации и т.д.». Что интересно, и в наше время некоторые несознательные граждане, причем зачастую обеспеченные, также довольно нервно воспринимают приход переписчиков и отказываются отвечать на их вопросы. Практика Росстата показывает, что чаще других от участия в переписи воротят нос богатые люди. Один из руководителей Росстата рассказывал, что причин отказа обеспеченные граждане зачастую не приводят: «Просто говорят – не хочу. Наверное, у богатых людей свои причины. Но все равно пытаемся всегда уговаривать. Поскольку у нас переписчики в основном студенты или пенсионеры, то они с жалостливым видом пытаются уговаривать». Впрочем, отказников не так много, по результатам прошлой переписи 2010 года таковых оказалось только 2%. В этом случае или если нет возможности попасть в дом, переписчики учитывают граждан по административным источникам, заполняя в анкете только основные пункты: пол и возраст.

Разъяснительная работа поставлена широко. Никто из сограждан не может пожаловаться на скудость информации Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Есть еще одна категория граждан, доставляющая хлопоты переписчик, – из неблагополучных категорий либо из испытывающих «глубокую неприязнь» к повышенному интересу к себе со стороны государства. По поводу таких сограждан также не преминул написать в 1926 году «Спутник партийного активиста»: «В практике прошедших переписей были такие случаи, что жители некоторых селений не допускали переписчиков к производству работы, даже избивали их. Все это, конечно, объясняется темнотой населения и недостаточно поставленной разъяснительной работой о задачах переписи перед началом ее проведения». Сегодня разъяснительная работа поставлена широко. Никто из сограждан не может пожаловаться на скудость информации. Но информация информацией, а безопасность превыше всего. Поэтому в квартиры с неблагополучной аурой переписчики заходят только в сопровождении полицейского.

Семейные разногласия

В предстоящей переписи в полной мере сохраняются традиционные вопросы, задававшиеся и раньше. Неизменный набор вопросов составляет фундамент переписи, над которым каждый раз надстраивается несколько обновленное здание. Однако для того, чтобы отследить изменения в «фундаменте», то есть для корректного сравнительного анализа, прослеживания долговременных тенденций традиционные вопросы (пол, возраст, национальность, родной язык, гражданство и т.д.) не меняются из переписи в перепись. Хотя, рассказывают в Росстате, порою бывает так, что и на совершенно недвусмысленный, на первый взгляд, вопрос о состоянии в браке мужчина и женщины отвечают по-разному. К примеру, живут супруги в гражданском браке, воспитывают общих детей. При этом женщина считает, что она состоит в браке, а мужчина, напротив: «Нет, у меня нет штампа в паспорте. В каком я браке? Я свободный человек». Не исключено, что и по итогам предстоящей переписи «женатых» мужчин окажется меньше, чем «замужних» женщин. Таковы суровые реалии российской самоидентификации.

Татары уходят не прощаясь

В ходе переписи гражданам придется ответить не только о владении русским и другими языками, но и об их использовании в повседневной жизни. Здесь мы еще почти наверняка столкнемся со многими открытиями в отношении национальных языков на фоне уменьшения количества их носителей и числа владеющих родными языками.

К сожалению, как и в далеком 1926 году, накануне предстоящей переписи снова оказывается оправданным внимание к национальному вопросу – правда, уже по другим причинам. Применительно к Татарстану последние три переписи демонстрируют неутешительную динамику численности и, в особенности, количества татар, владеющих татарским языком. Факты – вещь упрямая, они четко расставляют по местам желаемое, декларируемое и действительное.

Итак, три последние по времени переписи: последняя советская 1989 года, две общероссийские – 2002 и 2010 годов.

В 1989 году число татар в РСФСР – 5 520 000 человек, в 2002 году – 5 550 000 человек, из них 4 880 000 человек указали на владение родным языком (то есть не знали языка 670 тысяч татар). В 2010 году перепись насчитала 5 310 649 татар, проживающих в России, среди них татарским языком владели 4 280 718 человек. Потеряли связь с языком уже более миллиона татар. Ушли по-английски, не попрощавшись. В этой ситуации не до новых Тукаев и Туфанов…

В 2002 году число татар в Башкортостане упало сразу на 130 тысяч человек, а численность башкир выросла по сравнению с 1989 годом более чем на 350 тысяч человек Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Здесь следует обратить внимание на два обстоятельства. С одной стороны, наблюдается некоторое сокращение абсолютного количества татар при сохранении позитивной динамики рождаемости. Следовательно, уменьшение числа народа происходит не в результате отрицательного естественного прироста. Среди факторов, влияющих на это обстоятельство, эксперты указывают усиливающуюся ассимиляцию, а также искусственное искажение статистики в некоторых регионах. К примеру, в 2002 году число татар в Башкортостане упало сразу на 130 тысяч человек, а численность башкир выросла по сравнению с 1989 годом более чем на 350 тысяч человек. Сегодня в преддверии переписи 2021 года в западных районах Башкортостана, исторически населенных преимущественно татарами, проводится активная работа по популяризации родословных башкирских родов. Свеженаписанные башкирскими учеными и незамедлительно опубликованные родословные уводят в глубь веков и показывают происхождение татар западного Башкортостана от башкир. Говорить о научной обоснованности этих «революционных» выводов неловко. Как в этом случае определится местное население, находящееся под сильным пропагандистским прессом, сказать затруднительно. Остается рассчитывать, что татары и башкиры как родственные и братские народы найдут путь к взаимопониманию. По крайней мере, политическая воля руководства двух республик – Рустама Минниханова и Радия Хабирова – к этому отчетливо прослеживается.

Другой, не менее важный фактор – дробление татар в методологических рекомендациях к переписи на мелкие этноконфессиональные и этнокультурные группы, выделяемые по достаточно искусственно сконструированным критериям. Инициатором этого процесса выступает Институт антропологии РАН. Руководство Татарстана и ведущие ученые республики неоднократно выступали с критикой такой политики. Выделение кряшен, мишар, астраханских, касимовских, сибирских татар, дискуссии вокруг других групп продолжают вносить сумятицу в головы отдельных частей татарского народа.

Катастрофическое падение числа татар, владеющих родным языком, нельзя остановить только благородными призывами к сознательности народа Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Язык до Казани доведет?

С другой негативной тенденцией справиться гораздо сложнее по другим причинам. Катастрофическое падение числа татар, владеющих родным языком, нельзя остановить только благородными призывами к сознательности народа, к увещеваниям «ощущать себя татарами». Очевидно, что требуются серьезные меры в государственной политике, причем не только в республике, но и на федеральном уровне.

Данные последних переписей показывают, что в среднем уровень владения татарским языком по России в 2010 году составил около 80%, а без учета Татарстана и Башкортостана – 54,7%. Эксперты высказывают прогнозы, что при сохранении подобных тенденций численность владеющих татарским за пределами двух вышеуказанных республик сегодня может составлять менее трети от численности народа в целом. Излишне при этом делать оговорку о том, что вызывает обоснованные сомнения и уровень владения языком среди тех, кто указал на знание татарского языка.

Несмотря на все тревожные тенденции, подобная информация, которую нам дают переписи, позволяет выстраивать достоверную картину реальности. А это уже первый шаг к осознанию проблем и поиску путей их решения.

В 2019 году научный руководитель Института этнологии и антропологии РАН Валерий Тишков выдвинул предложение ввести новую этническую группу «татаро-башкир» Фото: © Султан Исхаков /

Ответ на вопрос «Ваша национальная принадлежность» в переписных листах открытый, он не предполагает использование каких бы то ни было «допустимых» вариантов ответа. В переписном листе фиксируется та национальность, которую указал респондент.

Интересный факт: в 2019 году научный руководитель Института этнологии и антропологии РАН Валерий Тишков выдвинул предложение ввести новую этническую группу "татаро-башкир", с тем чтобы учесть, по его словам, тех граждан, которые имеют отношение к обоим народам. Президент Татарстана Рустам Минниханов отреагировал на эту новую инициативу следующим образом: «Мое мнение: подписаться немножко украинцем, немножко русским неправильно. Человек должен кем-то себя ощущать – украинцем, русским, башкиром, татарином. Надо определиться».

Адвокаты татар

Принципиальность факта самоопределения признал и вице-премьер Татарстана, глава Национального совета Всемирного конгресса татар (ВКТ) Василь Шайхразиев. По его словам, татары из российских регионов, особенно в межнациональных семьях, задаются вопросами: «Как нас запишут в ходе переписи? А как записать детей?» «Мы должны дойти до каждого из них и добиться того, чтобы каждый татарин был учтен при переписи», – убежден глава конгресса. Другой, не менее, а может, и наиболее важный вопрос: как это сделать?» В этом деле конгресс возлагает большие надежды на юристов. Именно для этого ВКТ подписал соглашение с казанской коллегией адвокатов Sergis о создании в Татарстане юридического центра для представления в судах интересов татар, национальность которых, по их мнению, будет «указана неправильно». На последнем заседании Национального совета ВКТ, прошедшем в Казани в сентябре 2021 года, руководитель Sergis Гульнара Сергеева заявила о полной готовности к этой работе, рассказала о многих проблемах, с которыми ее юристы сталкиваются.

Адвокаты из Sergis под руководством Гульнары Сергеевой готовы представлять в судах интересы татар, национальность которых, по их мнению, будет «указана неправильно» Фото: © Салават Камалетдинов

Как сработают адвокаты ВКТ, покажет только время. Однако совершенно ясно одно – это серьезный шаг вперед по сравнению с уходящими в прошлое политическими баталиями, когда оппоненты бросали друг в друга обвинения, только нагнетая тем самым напряженность. Выгодоприобретатели тем временем только потирали ладони.

Урок истории

Можно верить в юристов, можно не верить, можно надеяться на авторитет руководства Татарстана, но никто не переубедит и скептиков, считающих все эти усилия как минимум не соответствующими масштабу проблем, стоящих перед татарским народом. Однако перепись – это именно тот момент, когда каждый татарин (полутатарин, на четверть татарин, на осьмушку татарин), знающий или не владеющий татарским языком, слушающий татарскую доморощенную эстраду или считающий себя «человеком мира», может сделать хоть что-то для будущего народа сам, лично, не надеясь на помощь со стороны и не поддаваясь давлению «доброжелателей». Качество этого будущего сильно зависит от числа народа. «Эфиопы», как в вышеупомянутой частушке, нам точно не помогут. А вот здоровое татарское упрямство может посодействовать тому, чтобы не уменьшиться количеством. Упрямства, судя по нашей истории, нам не занимать. Вот что интересно: история у татар есть, упрямство есть, а вот насчет единства – та же самая история смущает. Перепись – хороший повод к тому, чтобы этот урок из истории извлечь… И начать ценить единство в настоящем, нежели огорчаться его нехваткой в прошлом. Это стало бы знаком зрелости татар, их готовности к будущему, залогом сохранения их значимого статуса как одного из государствообразующих народов в многонациональной Российской Федерации.

Вот что интересно: история у татар есть, упрямство есть, а вот насчет единства – та же самая история смущает Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

P.S. При подготовке автор частично использовал актуальные тезисы собственной статьи: Нияз Ахмадуллин «Немножко татарин?» (журнал «Татарстан», январь 2021 г.).

Нияз Ахмадуллин

