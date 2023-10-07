«Татар кызы-2023» Альбина Медведева: «О замужестве не думаю. Только не говорите бабушке!»

В 2019 году международный конкурс «Татар кызы» завершился победой Лилии Камиловой из Узбекистана, поэтому по правилам конкурса финал следующего года должен был состояться в этой стране. Однако из-за пандемии выполнить это правило не удалось, более того, конкурс фактически ушел в отпуск на целых три года, ограничиваясь лишь проведением региональных этапов. И вот, наконец, появилась возможность организовать полноценный финал – он прошел 17 сентября в Ташкенте, во Дворце искусств «Туркистон». Двенадцать финалисток соревновались за титул «Татар кызы – 2023». Обладательницей короны и главного приза – автомобиля «Лада Гранта» стала 23-летняя жительница Пензы Альбина Медведева.

Фото: Александра Живушкина / источник: intertat.tatar

Альбина – ведущая ГТРК «Пенза», магистрантка историко-филологического факультета Пензенского государственного университета по направлению «лингвистика», а также студентка Академии медиаиндустрии в Москве по специальности «телеведущий». В свободное время работает моделью, визажистом.

Девушка родилась в Пензе, а ее родители – из села Верхняя Елюзань Пензенской области.

Фото: Александра Живушкина / источник: intertat.tatar

«До сих пор неизвестно, откуда у нас эта фамилия»

— Альбина, многие обращают внимание на твою фамилию. У тебя в роду не только татары?

— Меня часто об этом спрашивают. Иногда думают, что я из татар-кряшен.

Это очень запутанная история. До сих пор неизвестно, откуда у нас эта фамилия. Мои родители из татарской деревни Верхняя Елюзань. Папа в детстве спрашивал у своей бабушки, но даже она не смогла прояснить происхождение фамилии.

Мы знаем только, что в нашем роду только местные татары. К тому же наша семья – из рода очень уважаемых в Елюзани имамов.

Интересно, что на той улице, где живут родители отца, есть еще несколько семей с такой фамилией. И они не родственники.

Фото: предоставлено Альбиной Медведевой

— Расскажи о себе: чем ты занимаешься, чем интересуешься в жизни?

— Увлечений у меня очень много. Активно занимаюсь спортом, люблю готовить национальные блюда, люблю ходить пешком. В Пензе очень много парков, красивых аллей, рядом с моей работой есть Олимпийская аллея. В свободное время выхожу туда, привожу мысли в порядок, отдыхаю. Мне это очень помогает.

С самого детства ходила на танцы, часто выступала на сцене. Поэтому с удовольствием вернулась на сцену на конкурсе «Татар кызы», испытала уже подзабытые ощущения. Теперь хочу снова записаться на занятия по танцам, танцевать для себя.

Кстати, благодаря участию в конкурсе нашла себе новое хобби – вышивание. Тоже помогает успокоиться, привести мысли в порядок. У нас был мастер-класс по вышиванию, его провела Кадрия Раесовна (Кадрия Идрисова, руководитель организации татарских женщин «Ак калфак», – прим. Т-и). Очень благодарна ей за эти уроки.

Фото: предоставлено Альбиной Медведевой

«Не думала, что получу Гран-при, я в шоке»

— Откуда ты узнала о конкурсе «Татар кызы»? И почему решила участвовать?

— Мама прочитала о нем в интернете и предложила попробовать. Я сначала думала, что мне это не надо, сомневалась. Потом сказала, что отправлю заявку, ну и заинтересовалась. Для меня это оказалось большим шагом. После конкурса в моей жизни начался новый этап. Очень благодарна маме, она меня направила.

— В финал ты попала после победы в полуфинале в Казани. Что почувствовала тогда? Могла ли себе представить, что получишь Гран-при?

— Очень хорошо помню свои чувства в полуфинале. Когда услышала свое имя, слезы потекли из глаз, сначала даже не поверила. Я полностью изменилась – и мысли, и внутренне, и вокруг меня все как будто стало другое. Как так бывает – не знаю. Конкурс «Татар кызы» меняет человека. Это грандиозный проект. Мне кажется, в этом конкурсе должны поучаствовать все татарские девушки, это отличная возможность.

В тот момент, конечно, я не могла даже представить себе, что получу Гран-при. До сих пор не понимаю, как это произошло.

Фото: Александра Живушкина / источник: intertat.tatar

— Конкурс – это прежде всего соревнование. У тебя было стремление победить?

— Между девчонками не было борьбы. Этот конкурс – о любви к своей культуре, своему родному языку. Мы с девушками работали как одна команда. За это время сильно сблизились, объединились. Мы были как сестры. До сих пор скучаю по девчонкам, мне грустно. В этом конкурсе нашла добрых, открытых, настоящих друзей. Вот это для меня – самое главное. У каждой из девушек было желание стать лучше, совершенствовать язык. Все это для меня – ценный опыт.

За сценой были разные ситуации. Было трудно, иногда и неприятно. Сама сцена приносит мне больше удовольствия, это мое место силы, там я полностью погружаюсь в мир вдохновения. Но на репетициях иногда были трудные ситуации. Не получается уметь все сразу. Кто-то хорошо танцует, кто-то хорошо поет. Я, например, люблю петь, но не могу петь, как профессионалы. С нами работали профессионалы, учили нас, давали советы. Была дружеская атмосфера. Ловлю себя на мысли, что хотела бы вернуться туда и пройти все этапы снова.

Фото: Александра Живушкина / источник: intertat.tatar

«Стеснялась своего мишарского диалекта»

— Какие качества помогли тебе выиграть, как ты думаешь?

— Наверное, старательность. Надо любить то, что делаешь. Полностью, всей душой любить. Тогда все твои дела идут хорошо. Безусловно, я испытываю сейчас огромную гордость. Привезти с собой этот титул в родной регион – большая честь. У нас в Пензенской области конкурса такого масштаба еще не было. Я надеюсь, мы сможем. Будем держать уровень и увеличим масштаб. На мне большая миссия.

— После победы твоя жизнь уже успела измениться?

— Говорить об изменениях, наверное, еще рано. Мне до сих пор приходят поздравления от близких и совсем не знакомых мне людей. Для меня это большая радость. Думаю, этот статус принесет мне новые возможности, новые пути. Во время конкурса я изменилась внутренне. Изменились цели в жизни. Сейчас я хочу оставить след в истории, сделать что-то полезное для своей культуры.

Фото: Александра Живушкина / источник: intertat.tatar

— Что бы ты посоветовала другим девушкам?

— Совет только один – не стесняться, не бояться, идти вперед. После полуфинала я это поняла. Я почему-то стеснялась своего мишарского диалекта. Думала: «Как я поеду в Казань, буду говорить с другими девушками, они меня не поймут». У меня и сейчас чувствуется мой диалект. Но я его уже не стесняюсь, появилась уверенность. «Я же знаю татарский, дома я говорю только на татарском, почему на конкурсе я не могу так говорить», – убеждала я себя. Такая проблема была у многих девушек.

Надо верить в свои силы. Если не будешь верить в себя, в тебя никто не поверит.

Фото: предоставлено Альбиной Медведевой

«Пензенские татары очень сплоченные»

— В родной Пензе татары за тебя болели. Ты была на связи с ними?

— Их поддержка, добрые пожелания, конечно, придали мне уверенности и сил. Наши пензенские татары очень сплоченные. Всегда стараемся помогать друг другу. Проводим много мероприятий, связанных с татарской культурой. Например, у нас в автономии есть детские фестивали - по фольклору, танцам, пению. Часто бывают концерты. Когда приезжает какой-нибудь артист из Татарстана, билетов на концерт не найти. Я и сама стараюсь участвовать во всех мероприятиях. В Пензе масштабно проводят любимый праздник всех татар в мире – Сабантуй.

— Где видишь себя в будущем – в Пензе или есть желание переехать в другой город?

— Пока не могу сказать. Но я влюблена в Казань. Я здесь чувствую себя как дома. Очень красивый, чистый, вдохновляющий город. Мне кажется, в Казани добиваться целей даже легче. Может быть, перееду в Казань. Мне все говорят: «Тебе надо в Москву». Но я не очень люблю Москву. Для меня это такие каменные джунгли, там жизнь течет очень быстро. Полжизни проводишь в дороге, мне так не нравится.

Хочу в будущем создавать новые татарские проекты, развивать имеющиеся, возможно, представить их в другом формате. Надо в Пензенской области вводить новые проекты, внедрять с ними нашу культуру. Возможно, подумаю о какой-нибудь женской организации.

Фото: предоставлено Альбиной Медведевой

«Хочу, чтобы муж был татарином»

— Альбина, что ты думаешь о будущем и настоящем татарского народа? Какие проблемы ты бы отметила?

— Очень актуальная проблема – в семьях с детьми не говорят на татарском, люди не знают родного языка. Почему-то стараются говорить на русском. Иногда в Елюзани слышу, как молодежь говорит на русском, и становится грустно. Это, видимо, зависит от семьи, родителей. Я сама училась в русской школе и в кружках общалась больше в русской среде, поэтому друзей из татар у меня было не очень много. Но татарский язык мы в семье стараемся сохранить. Поэтому буду прикладывать усилия, чтобы мои дети знали, изучали и сохраняли свой родной язык.

— У тебя уже есть любимый человек?

— Пока нет. Даст бог, он будет. Пока мне об этом даже некогда думать, потому что работа, общественная жизнь, хобби, поездки занимают все мое время.

Фото: предоставлено Альбиной Медведевой

— В интернете шутят: «Неважно кто, лишь бы татарин был хороший». Выберешь татарина или считаешь, что в любви национальность не важна?

— Конечно, я бы хотела, чтобы мой муж был не только мусульманином, но и татарином. Другие культуры я тоже уважаю, но для меня очень важно сохранить свою национальность, передать ее своим детям. Как мои предки учили меня, мои дети тоже будут знать свои корни, родной язык и культуру.

Пока мыслей о замужестве нет. Только не говорите моей бабушке (смеется). Сейчас все силы направляю на получение образования, карьеру, саморазвитие. Но никто не знает о планах Всевышнего. Только он знает, когда и как лучше.

— Что для тебя важнее – карьера или семья?

— Выбирать между карьерой и семьей не надо. Надо держать это в гармонии, в балансе. Для девушки важно показать себя в обществе, добиваться каких-то успехов. В то же время надо думать и о семье.

Если выберешь только одно из двух, все равно останешься у разбитого корыта. Потому что если выберешь только семью, тебе будет не хватать творчества, работы, можешь потерять себя, свою личность. Если выбираешь только карьеру, быть одной тоже нельзя. Конечно, сейчас поколение сильных и самостоятельных женщин, но идти по жизни одной тоже очень трудно.

Я бы хотела, чтобы мой будущий муж меня поддерживал, помогал мне расти, развиваться, был рядом как учитель. Я бы тоже его вдохновляла. И карьеру, и семью надо создавать вместе.

Родители Альбины: «О призе даже не думали»

Новая «Лада Гранта» ожидала победительницу в Казани. Из Пензы Альбина приехала за призом с родителями – Наилем абый и Анией апа. Сев за руль, она не скрывала волнения.

«Не думала, что подарят машину. Вообще не думала о том, какие будут подарки. Самое важное и ценное для меня – это титул и опыт.

Когда вручили ключи от машины, я была в шоке и, конечно, очень обрадовалась. До сих пор невозможно поверить. Очень волнуюсь, внутри дрожь. За эти прекрасные моменты спасибо Всевышнему, моим родителям, Всемирному конгрессу татар, спонсорам конкурса.

С моим ритмом жизни это самый хороший, полезный подарок! Я мечтала о своей машине. Теперь остается только получить права», – поделилась Альбина.

Фото: © Энже Габдуллина / «Татар-информ»

Папа и мама девушки тоже поздравили дочь с победой и получением такого приза. Верили в Альбину, потому что она всегда была старательной, всего добивалась сама, но о призе совсем не думали, признались они.

«Мы даже не спрашивали у дочери, какой будет приз. Для нас было важно, что она победила и живой-здоровой вернулась домой. Я, как отец, думал о бытовых вещах: билеты, переезды», – вспоминает Наиль Медведев.

Фото: © Энже Габдуллина / «Татар-информ»

«Очень гордимся дочерью. Она победила благодаря своей старательности. Очень старалась. Переживала за малейшие элементы в своем образе. Когда я ей звонила, она говорила: “Мама, времени нет, я готовлюсь”. Мы очень рады. Большое спасибо, что именно в нашей дочери увидели настоящую татарскую девушку, – говорит мама Альбины. - Она молодец. Везде у нее успехи, она очень хорошая. Хотя училась в русской школе, говорит на родном языке, потому что и дома мы разговариваем на татарском. Свекровь тоже говорит, что гордится своими внуками, потому что они, выросшие в городе, умеют говорить на родном языке», – добавила Ания Медведева.

Энже Габдуллина, intertat.tatar; перевод с татарского