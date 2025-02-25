«Татар-информ» запускает новый телеграм-канал

Фото: © «Татар-информ»

Информационное агентство «Татар-информ» приглашает подписаться на новый телеграм-канал «Татар-информ. Одной строкой» - https://t.me/tatarinform_news

На этом канале вы сможете оперативно, в режиме реального времени, узнавать, какие новости и статьи, фоторепортажи и видеоролики выходят на нашем сайте «Татар-информ» tatar-inform.ru.

В соответствии с названием канала, в постах будут только заголовки публикаций. Если вас заинтересует тема, вы сможете узнать подробности, переходя по ссылкам, которые будут размещаться под каждым постом.

Телеграм-канал «Татар-информ. Главное» https://t.me/iatatarinform продолжит свою работу в уже привычном для подписчиков формате: главные новости Татарстана в более полном объеме.

Приглашаем вас подписаться и на тематические каналы «Татар-информа»:

Если вы хотите читать новости на татарском языке, подписывайтесь на каналы: