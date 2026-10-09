«Татар-информ» пригласил ветеранов агентства по случаю Декады пожилых людей

Фото: © Гульнар Гарифуллина / «Татар-информ»

По случаю международной Декады пожилых людей «Татар-информ» провел праздничное мероприятие, куда был приглашен первый руководитель информагенства Умар Богдалов и другие журналисты, которые в разные годы работали в агентстве.

Встречал гостей заместитель генерального директора АО «Татмедиа» – главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов. Он особо отметил приезд Умара Богдалова, стоявшего у истоков агентства, и поблагодарил его за вклад в развитие редакции. Бывший руководитель до сих пор следит за работой «Татар-информа» и остается в курсе его деятельности.

Фото: © Гульнар Гарифуллина / «Татар-информ»

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков отметил активность современного старшего поколения и предложил молодым людям брать с пенсионеров пример.

«Когда я был маленьким, бабушки и дедушки были другими: с трудом передвигались, быстро уставали и чаще сидели дома. Сейчас они совсем другие – энергии хоть отбавляй. По упорству, смелости и подвижности они могут дать фору даже молодежи», – подчеркнул Садыков.

Фото: © Гульнар Гарифуллина / «Татар-информ»

Умар Богдалов поблагодарил организаторов за приглашение и отметил, что ему посчастливилось работать со многими из присутствовавших на встрече. Он обратился к ровесникам и тем, кто моложе, с напутствием сохранять бодрость духа даже в трудные времена.

Богдалов (ему 83 года) посоветовал не замыкаться в себе и стараться «чирикать» – общаться и поддерживать живость духа, даже когда тяжело. По его мнению, это полезнее, чем молча сидеть в стороне. Он также призвал не бояться дороги, вспомнив слова своего друга Марселя Зарипова: если отправиться в путь, обязательно что-нибудь увидишь или найдешь, а дорога не обманет.

Богдалов подчеркнул, что за годы работы «Татар-информ» завоевал авторитет и сегодня известен по всей России. По его словам, агентство не уступает другим российским информационным службам и работает на одном уровне с ними. В его развитие вложили силы как основатели, так и нынешние сотрудники. Богдалов выразил надежду, что будущие поколения продолжат эту работу и приумножат славу агентства.

Дания Тямаева, возглавлявшая татарскую редакцию «Татар-информа» с 2005 по 2013 год, назвала годы работы в агентстве самыми счастливыми и вдохновляющими. Она поблагодарила коллег за ежегодные приглашения и отметила, что на встречи бывшие сотрудники приходят с удовольствием, забывая о повседневных заботах.

Альфия Миннуллина, заслуженный работник печати и массовых коммуникаций Татарстана, дочь Туфана Миннуллина и бывшая сотрудница агентства, также выразила благодарность «Татар-информу» и Умару Богдалову за доверие и возможность работать в редакции.

Фото: © Гульнар Гарифуллина / «Татар-информ»

Поэтесса Сания Ахметжанова назвала работу редактором татарских новостей в агентстве большой удачей и призналась, что соответствующая запись в ее трудовой биографии вызывает особую гордость. Она пожелала нынешнему коллективу новых достижений и выразила надежду, что молодое поколение будет с таким же уважением относиться к ветеранам.

Во встрече также участвовали бывший заместитель главного редактора татарской редакции Махира Миннуллина, которая работала в агентстве с 1991 по 2009 год и поддерживала тесные связи с татарами в других регионах, экс-заместитель генерального директора Галия Мухаммадшина, бывший редактор Миляуша Низаметдинова и другие ветераны.

Гульнар Гарифуллина