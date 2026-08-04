«Татар-информ» возглавил рейтинг цитируемости СМИ Татарстана во II квартале 2026

Фото: © «Татар-информ»

«Татар-информ» вновь возглавил рейтинг цитируемости СМИ Татарстана по итогам второго квартала 2026 года, набрав 258,57 балла. Такие данные приводит «Медиалогия».

Второй стала газета «Бизнес Онлайн», получившая 214,33 балла. Тройку замыкает Inkazan – 68,33.

Наибольший рост среди татарстанских СМИ продемонстрировал НТР, поднявшийся сразу на 6 позиций и оказавшийся на 11 месте.

В топ-10 также вошли, в частности, ГТРК «Татарстан», оказавшаяся на 7-й строчке, ТНВ – на 8-й и «Татарстан 24», замкнувший десятку.

Напомним, что по итогам I квартала «Татар-информ» также занял первое место в рейтинге цитируемости СМИ РТ.