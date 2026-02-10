«Татар-информ» вошел в топ-40 СМИ России по версии Дзена в январе

«Татар-информ» занял 33-е место в федеральном рейтинге СМИ по версии Дзена по итогам января. В сравнении с декабрем информагентство поднялось сразу на 23 позиции.

Возглавило федеральный топ РИА Новости, на втором месте расположился ТАСС, тройку замкнул RT.

Рейтинг составляется ежемесячно на основе качественных и количественных показателей СМИ, представленных в Дзене. В частности, учитываются цитируемость, оперативность, качество заголовков, количество подписчиков на канале в Дзене и другие показатели.