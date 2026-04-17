«Татар-информ» вошел в топ-100 рейтинга федеральных СМИ по версии Mediascope в марте

«Татар-информ» занял 67-е место в рейтинге федеральных СМИ по данным Mediascope за март. Охват аудитории в канале информагентства составил почти 3,9 млн человек.

В топ-100 помимо «Татар-информа» из татарстанских СМИ вошло также «Реальное время», занявшее 73-ю строчку с охватом более 3,4 млн.

Возглавляет рейтинг RT, на втором месте расположились «Известия», тройку замыкает РИА Новости.

В основе рейтинга данные совместного проекта Дзен × Mediascope: топ изданий по охватам в блогах Дзена и в «Новостях». Специализированное измерение проводится на основе методологии проекта Cross Web от Mediascope, которая используется исследовательской компанией для измерения крупнейших площадок Рунета.