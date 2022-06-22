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Ру Тат
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Общество
22 июня 2022  16:08

«Татар-информ» вошел в двадцатку самых цитируемых региональных СМИ России

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Компания «Медиалогия» составила рейтинг региональных СМИ по индексу цитируемости за первый квартал 2022 года. В топ-20 вошло и агентство «Татар-информ».

Агентство заняло 15-ую строчку рейтинга. Индекс цитируемости «Татар-информа» составил 278 баллов.

На первом месте оказалось екатеринбургское издание Ura.ru, оно лидирует с большим отрывом от остальных региональных СМИ. Далее следуют Агентство городских новостей «Москва» и московский портал M24.ru.

#медиалогия #рейтинг #Татар-информ
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