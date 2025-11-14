news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 14 ноября 2025 16:55

«Татар-информ» стал самым цитируемым СМИ Татарстана за III квартал 2025 года

Читайте нас в
Телеграм
«Татар-информ» стал самым цитируемым СМИ Татарстана за III квартал 2025 года
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Информационное агентство «Татар-информ» стало самым цитируемым татарстанским СМИ за третий квартал 2025 года. Топ-20 опубликован на сайте «Медиалогия».

Индекс цитирования составил 468,15.

На втором и третьем месте расположились интернет-издания «БИЗНЕС Online» и «Kazanfirst».

В топ-20 также вошли также: ГТРК «Татарстан», «Татарстан-24», «ТНВ», газета «Челнинские известия», «НТР – Нижнекамск» и газета «Республика Татарстан».

Ранее «Татар-информ» возглавил рейтинг самых цитируемых СМИ Татарстана в первом и втором кварталах 2025 года. Информационное агентство также стало самым цитируемым по итогам 2024 года.

«Медиалогия» – авторитетная российская компания, занимающая исследованиями в области СМИ и интернета. Рейтинг системы «Медиалогия» построен на электронной базе, включающей более 106 тыс. наиболее влиятельных источников. Это ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

#сми татарстана #рейтинг медиалогия #Татар-информ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минуллина в Шэньчжэне: Роботизация позволит Татарстану решить проблему нехватки кадров

Минуллина в Шэньчжэне: Роботизация позволит Татарстану решить проблему нехватки кадров

13 ноября 2025
Минниханов ознакомился с инновационными разработками в индустриальном парке в Хучжоу

Минниханов ознакомился с инновационными разработками в индустриальном парке в Хучжоу

13 ноября 2025