«Татар-информ» стал самым цитируемым СМИ Татарстана за III квартал 2025 года

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Информационное агентство «Татар-информ» стало самым цитируемым татарстанским СМИ за третий квартал 2025 года. Топ-20 опубликован на сайте «Медиалогия».

Индекс цитирования составил 468,15.

На втором и третьем месте расположились интернет-издания «БИЗНЕС Online» и «Kazanfirst».

В топ-20 также вошли также: ГТРК «Татарстан», «Татарстан-24», «ТНВ», газета «Челнинские известия», «НТР – Нижнекамск» и газета «Республика Татарстан».

Ранее «Татар-информ» возглавил рейтинг самых цитируемых СМИ Татарстана в первом и втором кварталах 2025 года. Информационное агентство также стало самым цитируемым по итогам 2024 года.

«Медиалогия» – авторитетная российская компания, занимающая исследованиями в области СМИ и интернета. Рейтинг системы «Медиалогия» построен на электронной базе, включающей более 106 тыс. наиболее влиятельных источников. Это ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.