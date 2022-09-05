«Татар-информ» стал самым цитируемым СМИ Татарстана по итогам второго квартала 2022 года

Агентство «Татар-информ» заняло первое место в списке самых цитируемых СМИ Татарстана по итогам второго квартала 2022 года. Рейтинг медиаресурсов республики подготовили аналитики сервиса «Медиалогия».

Индекс цитируемости «Татар-информа» составил 304,12 балла. В двадцатке лидеров оказались и другие ресурсы АО «Татмедиа». Это, в частности, телеканал «Татарстан 24» (4-е место), газеты «Челнинские известия» (5-е место) и «Казанские ведомости» (15-е место), «НТР — Нижнекамск» (19-е место). ТРК «Новый Век» заняла 8-е место.

В тройке лидеров после «Татар-информа» оказались газета «Бизнес online» (2-е место) и сетевое издание Inkazan (3-е место).

Рейтинг построен на основе базы системы «Медиалогия», включающей более 78 тыс. наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы и взаимная перекрестная цитируемость. Исследование проводилось в период с 1 апреля до 30 июня.