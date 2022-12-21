«Татар-информ» стал лучшим СМИ в освещении инвестиционной деятельности

«Татар-информ» признан лучшим региональным СМИ в освещении инвестиционной деятельности. Награждение состоялось на итоговом заседании Клуба инвесторов, прошедшем в Казани на площадке отеля KazanPalaceHotelbyTasigo.

Участниками мероприятия стали руководители крупных предприятий РТ, органы государственной власти и члены клуба. Они обсудили, какие изменения необходимы бизнесу, чтобы добиться максимального успеха с использованием новейших технологий.



«Секрет успеха Татарстана, о котором многие спрашивают, в первую очередь, заключается в людях. Это и наш Президент, и система руководства, которую он создал. Ценнее те люди, которые находят силы, время и ресурсы, чтобы реализовывать на территории нашего региона свои инвестпроекты», — отметила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.