Общество 9 февраля 2026 15:17

«Татар-информ» стал лучшим СМИ Татарстана по данным Mediascope в январе

«Татар-информ» занял 51-е место в федеральном рейтинге СМИ по версии Mediascope по итогам января. Охваты публикаций на сайте информагентства превысили отметку 4,3 млн пользователей.

В федеральный топ-100 рейтинга из Татарстана, помимо «Татар-информа», также вошла «Вечерняя Казань», расположившаяся на 92-й строчке.

Возглавил федеральный топ портал Life.ru, на втором месте оказались «Известия», тройку замыкает RT.

При составлении рейтинга учитываются охваты публикаций в блогах Дзена и в сервисе «Дзен. Новости».

#Татар-информ #рейтинг #СМИ
Премия Тукая станет международной? Первый день визита Раиса РТ в Саудовскую Аравию

8 февраля 2026
Рустам Минниханов принял участие в открытии памятной доски Кариму Хакимову

8 февраля 2026