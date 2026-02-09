«Татар-информ» стал лучшим СМИ Татарстана по данным Mediascope в январе

«Татар-информ» занял 51-е место в федеральном рейтинге СМИ по версии Mediascope по итогам января. Охваты публикаций на сайте информагентства превысили отметку 4,3 млн пользователей.

В федеральный топ-100 рейтинга из Татарстана, помимо «Татар-информа», также вошла «Вечерняя Казань», расположившаяся на 92-й строчке.

Возглавил федеральный топ портал Life.ru, на втором месте оказались «Известия», тройку замыкает RT.

При составлении рейтинга учитываются охваты публикаций в блогах Дзена и в сервисе «Дзен. Новости».