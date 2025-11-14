«Татар-информ» стал финалистом национальной премии «Труд крут»

Фото: пресс-служба студенческих отрядов РТ

Третье место в номинации «Лучшее региональное СМИ» по освещению трудоустройства молодежи заняло информационное агентство «Татар-информ». Итоги национальной премии «Труд крут» подвели сегодня в Красноярске в ходе Всероссийского слета студенческих отрядов.

«Здесь находятся лучшие представители движения российских студенческих отрядов, лучшие работодатели страны, замечательные эксперты, которые все вместе делают большую трудовую работу каждый трудовой семестр. Но об этом нужно рассказать большему количеству людей. Именно эту работу выполняют ежегодно СМИ. Это крупнейшие информационные агентства и медиахолдинги нашей страны», – сообщил на церемонии награждения член наблюдательного совета Российских студотрядов, GR-директор федеральной радиостанции «Гордость» Григорий Ковалёв.

Победители определены по 11 номинациям: лучший работодатель по трудоустройству несовершеннолетней молодежи, лучший работодатель по организации безопасных условий труда, лучшее СМИ, лучшее медиа, лучшая практика организации деятельности студенческих отрядов в образовательной организации высшего и профессионального образования, лучшая работа студенческих отрядов на объектах образовательной организации, лучшее региональное отделение, лучший региональный совет ветеранов, профессионал и лучший орган исполнительной власти по поддержке и развитию движения.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Сегодня мы подводим итоги национальной премии "Труд крут". Эта площадка собрала наших самых близких работодателей, тех, кто совместно с нами реализует проекты для студенческих отрядов, создает рабочие места», – сообщил командир центрального штаба Российских студотрядов Ярослав Зубащенко.

Всероссийский слет студенческих отрядов, посвященный окончанию 66-го трудового сезона, открылся в Красноярске 13 ноября. Церемония открытия прошла на территории многофункционального спортивно-зрелищного комплекса «Платинум Арена Красноярск». Участниками мероприятия стали более 3 тыс. молодых людей из 89 регионов России, в том числе из Белоруссии, Киргизии и Армении. На мероприятии также собрались работодатели и партнеры РСО.

Студенческие отряды Татарстана представляет делегация из 97 человек – участников движения, ветеранов, партнеров и работодателей. Студотряды представляют регион в конкурсах профессионального мастерства, творческом фестивале, спартакиаде, конкурсе «Медиа РСО».

Слет продлится до 15 ноября. Уже прошли конкурсы профмастерства по девяти направлениям. Молодые люди также принимают участие в творческом фестивале, спартакиаде, деловой программе, церемониях открытия и закрытия слета. Для гостей организованы выставки, интерактивные площадки, фотозоны. Свои стенды представили партнеры Всероссийского слета студенческих отрядов, в числе которых ОЭЗ «Алабуга».