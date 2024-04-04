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ДУМ Москвы проведет прямую трансляцию вечера Татарстана в «Шатре Рамадана»
ДУМ Москвы проведет прямую трансляцию вечера Татарстана в «Шатре Рамадан». Мероприятие начнется в 17:45 мск.
Напомним, 19-й «Шатер Рамадана» проходит с 11 марта по 9 апреля 2024 года. Это ежегодный культурно-благотворительный проект, который организует ДУМ Москвы при поддержке Духовного управления мусульман РФ и Правительства столицы страны.
«В священном месяце Рамадан шатер размещается на парковке при Мемориальной мечети на Поклонной горе (ул. Минская д. 2Б). Сюда с заходом солнца всех желающих приглашают разделить праздничный ужин-ифтар, послушать со сцены выступления и творческие номера профессиональных национальных коллективов», – сообщается на сайте организаторов.
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