фото: пресс-служба ДУМ РТ

«Татар-Информ» проведет прямую трансляцию 12-го Республиканского ифтара на своем YouTube-канале.

Трансляция ифтара начнется в 16:50 за несколько минут до его торжественного открытия. В режиме реального времени зрители смогут прочувствовать атмосферу маджлиса, увидеть главные действия на сцене и выступления гостей.

Напомним, ифтар пройдет 29 марта, в МВЦ «Казань Экспо». Организаторы откроют двери для гостей в 15:00. Кроме того, с этого времени начнут свою работу гардеробы и халяль-ярмарка в фойе, также на площадке предусмотрена возможность совершения икенде (послеполуденного) намаза.