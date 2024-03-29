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«Татар-Информ» проведет прямую трансляцию 12-го Республиканского ифтара
«Татар-Информ» проведет прямую трансляцию 12-го Республиканского ифтара на своем YouTube-канале.
Трансляция ифтара начнется в 16:50 за несколько минут до его торжественного открытия. В режиме реального времени зрители смогут прочувствовать атмосферу маджлиса, увидеть главные действия на сцене и выступления гостей.
Напомним, ифтар пройдет 29 марта, в МВЦ «Казань Экспо». Организаторы откроют двери для гостей в 15:00. Кроме того, с этого времени начнут свою работу гардеробы и халяль-ярмарка в фойе, также на площадке предусмотрена возможность совершения икенде (послеполуденного) намаза.
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