«Татар-информ» стал самым цитируемым СМИ Татарстана в 2025 году с рекордным показателем

«Татар-информ» с большим отрывом возглавил рейтинг цитируемости СМИ Татарстана, подготовленный «Медиалогией» по итогам 2025 года. Информагентство набрало 1863,15 балла, что стало рекордным показателем за всю историю издания.

На втором месте оказался «Бизнес Онлайн», набравший чуть более 1 тыс. баллов, тройку замыкает Kazanfirst – 252,27.

В топ-10 также вошли ГТРК «Татарстан», которая за год поднялась сразу на шесть позиций и заняла итоговую шестую строчку, «Татарстан-24», расположившийся на восьмом месте, и «Челнинские известия», занявшие девятую позицию.

Напомним, по итогам 2024 года «Татар-информ» также возглавлял годовой рейтинг цитируемости СМИ Татарстана.