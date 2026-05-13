«Татар-информ» признан лучшим СМИ в ПФО по версии Mediascope в апреле

«Татар-информ» занял 73-е место в федеральном рейтинге СМИ по версии Mediascope по итогам апреля, став лучшим в Приволжском федеральном округе.

Охват канала «Татар-информа» в Дзене в прошлом месяце составил 2,8 млн человек.

Информагентство стало единственным СМИ Татарстана, которое попало в топ рейтинг.

В основе рейтинга – данные совместного проекта Дзен × Mediascope: топ изданий по охватам в блогах «Дзена» и в «Новостях». Специализированное измерение проводится на основе методологии проекта Cross Web от Mediascope, которая используется исследовательской компанией для измерения крупнейших площадок Рунета.