news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 9 сентября 2025 11:03

«Татар-информ» признан лучшим СМИ Татарстана в рейтинге «Дзена» по итогам августа

Читайте нас в
Телеграм

Информационное агентство «Татар-информ» вошло в федеральный рейтинг средств массовой информации, представленный «Дзеном» по итогам августа. Информагентство заняло 47-е место, поднявшись за месяц сразу на семь позиций и став лучшим среди изданий Татарстана.

Помимо «Татар-информа», в рейтинг среди республиканских СМИ вошло «Реальное время», расположившееся на 54-й строчке. Всего в перечень вошли 100 изданий.

Лидером федерального рейтинга стало РИА Новости, на втором месте – ТАСС, тройку замкнула RT.

В основе рейтинга — качественные и количественные показатели СМИ, представленных в «Дзене». В числе показателей учитываются цитируемость, оперативность, качество заголовков, количество подписчиков на канале в Дзене и др. Рейтинг формируется автоматически и обновляется в начале каждого месяца.

#Татар-информ #рейтинг #СМИ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Для жизни и любви всегда есть место»: Луганский театр привез в Казань военный мюзикл

«Для жизни и любви всегда есть место»: Луганский театр привез в Казань военный мюзикл

8 сентября 2025
Песошин: Работа финансиста приобретает особое значение с учетом глобальных вызовов

Песошин: Работа финансиста приобретает особое значение с учетом глобальных вызовов

8 сентября 2025