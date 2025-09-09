«Татар-информ» признан лучшим СМИ Татарстана в рейтинге «Дзена» по итогам августа

Информационное агентство «Татар-информ» вошло в федеральный рейтинг средств массовой информации, представленный «Дзеном» по итогам августа. Информагентство заняло 47-е место, поднявшись за месяц сразу на семь позиций и став лучшим среди изданий Татарстана.

Помимо «Татар-информа», в рейтинг среди республиканских СМИ вошло «Реальное время», расположившееся на 54-й строчке. Всего в перечень вошли 100 изданий.

Лидером федерального рейтинга стало РИА Новости, на втором месте – ТАСС, тройку замкнула RT.

В основе рейтинга — качественные и количественные показатели СМИ, представленных в «Дзене». В числе показателей учитываются цитируемость, оперативность, качество заголовков, количество подписчиков на канале в Дзене и др. Рейтинг формируется автоматически и обновляется в начале каждого месяца.