«Татар-информ» предлагает услуги по размещению агитматериалов на выборах в Госсовет РТ

Редакция сетевого издания «Татар-информ (Tatar-inform)» готова предоставить услуги по размещению агитационных материалов на выборах депутатов Государственного Совета Республики Татарстан VII созыва в период с 10 августа до 00.00 7 сентября 2024 года.

Свидетельство о регистрации СМИ — ЭЛ №ФС 77-40391 от 30.06.2010. Размещение будет производиться в соответствии с частью 6 статьи 60 Избирательного кодекса Республики Татарстан №21-ЗРТ от 7 мая 2007 года.



Расценки на размещение агитационных материалов в сетевом издании (электронном периодическом издании) указаны ниже.

1) Новость (готовая) в «Ленту новостей» до 1200 знаков, без фото — стоимость 30 000 рублей, с работой журналиста 36 000 рублей.

Новость (готовая) в «Ленту новостей» до 3000 знаков, 1-2 фото — стоимость 36 000 рублей, с работой журналиста 43 200 рублей.

Новость с закреплением на сутки — 52 000 рублей, с работой журналиста 62 400 рублей. Стоимость с закреплением на двое суток — 72 000 рублей, на трое суток — 80 000 рублей.

Новость (готовая) в раздел «Топ-3» до 3000 знаков, 2-3 фото, одна гиперссылка — стоимость 66 000 рублей, с работой журналиста 79 200 рублей.

Интервью, репортаж в «Центральной ленте» до 10 000 знаков, 5-6 фото, одна гиперссылка, срок размещения трое суток — стоимость 140 000 рублей, с работой журналиста 168 000 рублей.



2) Баннеры на главной странице: растяжка в шапке сайта 1180x150 макс., ротация 1:3, стоимость за неделю — 70 000 рублей, за месяц — 240 000 рублей.

Баннер над «Лентой новостей» 1180x150, ротация 1:3, стоимость за неделю — 66 000 рублей, за месяц — 226 000 рублей.

Баннеры на внутренних страницах: растяжка в шапке сайта 1180x150 макс., ротация 1:3, стоимость за неделю — 80 000 рублей, за месяц — 274 000 рублей.

Баннер над статьей, над заголовком 1180x150 макс., ротация 1:3, стоимость за неделю — 76 000 рублей, за месяц — 260 000 рублей.

Баннер в правой колонке справа от статьи 240x400 макс., ротация 1:3, стоимость за неделю — 52 000 рублей, за месяц — 178 000 рублей.

Баннер под статьей 1180x150 макс., ротация 1:3, стоимость за неделю — 64 000 рублей, за месяц — 220 000 рублей.



Заключение договоров будет происходить в месте нахождения филиала АО «Татмедиа» — информационного агентства «Татар-информ» по адресу: 420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2, телефон 8 (843)222-09-98 (добавочный — 1340), электронная почта advert@tatar-inform.ru, руководитель —главный редактор, заместитель генерального директора АО «Татмедиа» Билалов Ринат Вагизович.

Подробнее — https://www.tatar-inform.ru/page/vybory2024.