«Татар-информ» предлагает услуги по размещению агитматериалов на выборах Раиса РТ

Редакция сетевого издания «Татар-информ (Tatar-inform)» готова предоставить услуги по размещению агитационных материалов на выборах Раиса Республики Татарстан в период с 16 августа по 12 сентября 2025 года.

Свидетельство о регистрации СМИ — ЭЛ №ФС 77-40391 от 30.06.2010. Размещение будет производиться в соответствии с частью 6 статьи 60 Избирательного кодекса Республики Татарстан №21-ЗРТ от 7 мая 2007 года. Расценки на размещение агитационных материалов в сетевом издании (электронном периодическом издании) указаны ниже.

На русском языке:

Новость (готовая) в «Ленту новостей» до 1 200 знаков, без фото - стоимость 17 000 рублей, с работой журналиста 20 400 рублей.

Новость (готовая) в «Ленту новостей» до 3 000 знаков, 1-2 фото - стоимость 20 000 рублей, с работой журналиста – 24 000 рублей.

Новость с закреплением на сутки - 28 000 рублей, с работой журналиста 33 600 рублей. Стоимость с закреплением на 2 суток – 38 000 рублей, на 3 суток- 43 000 рублей.

Новость (готовая) в раздел «ТОП-3» до 3 000 знаков, 2-3 фото,1 гиперссылка - стоимость 36 000 рублей, с работой журналиста 43 200 рублей.

Интервью, репортаж в «Центральной ленте» до 10 000 знаков, 5-6 фото,1 гиперссылка, срок размещения 3 суток - стоимость 75 000 рублей, с работой журналиста 90 000 рублей.

Баннеры на главной странице: растяжка в шапке сайта 1180x100 макс., мобильная версия 600х100, ротация 1:3, стоимость за неделю – 40 000 рублей, за месяц – 137 000 рублей.

Баннер над «Лентой новостей» 1180x100, мобильная версия 600х100, ротация 1:3, стоимость за неделю – 38 000 рублей, за месяц – 130 000 рублей.

Баннеры на внутренних страницах: растяжка в шапке сайта 1180x100 макс., мобильная версия 600х100, ротация 1:3, стоимость за неделю – 46 000 рублей, за месяц – 157 000 рублей.

Баннер над статьей, над заголовком 1180x100 макс., мобильная версия 600х100, ротация 1:3, стоимость за неделю – 44 000 рублей, за месяц – 150 000 рублей.

Баннер в правой колонке справа от статьи 240x400 макс., ротация 1:3, стоимость за неделю – 30 000 рублей, за месяц – 102 000 рублей.

Баннер под статьей 1180x100 макс., мобильная версия 600х100, ротация 1:3, стоимость за неделю – 36 000 рублей, за месяц – 123 000 рублей.

На татарском языке:

Новость (готовая) в «Ленту новостей» до 1 200 знаков, без фото – стоимость 13 000 рублей, с работой журналиста – 15 600 рублей.

Новость (готовая) в «Ленту новостей» до 3 000 знаков, 1-2 фото – стоимость 15 000 рублей, с работой журналиста – 18 000 рублей.

Новость с закреплением на сутки – 21 000 рублей, с работой журналиста – 25 200 рублей. Стоимость с закреплением на 2 суток – 28 000 рублей, на 3 суток – 32 000 рублей.

Новость (готовая) в раздел «ТОП-3» до 3 000 знаков, 2-3 фото, 1 гиперссылка – стоимость 27 000 рублей, с работой журналиста – 32 400 рублей.

Интервью, репортаж в «Центральной ленте» до 10 000 знаков, 5-6 фото, 1 гиперссылка, срок размещения 3 суток – стоимость 55 000 рублей, с работой журналиста – 66 000 рублей.

Перевод текста на татарский язык: 3000 знаков с пробелами – 3 500 рублей.

Баннеры на главной странице: растяжка в шапке сайта 1180x100 макс., мобильная версия 600х100, ротация 1:3, стоимость за неделю – 30 000 рублей, за месяц – 102 000 рублей.

Баннер над «Лентой новостей» 1180x100, мобильная версия 600х100, ротация 1:3, стоимость за неделю - 28 000 рублей, за месяц – 94 000 рублей.

Баннеры на внутренних страницах: растяжка в шапке сайта 1180x100 макс., мобильная версия 600х100, ротация 1:3, стоимость за неделю – 34 000 рублей, за месяц – 116 000 рублей.

Баннер над статьей, над заголовком 1180x100 макс., мобильная версия 600х100, ротация 1:3, стоимость за неделю – 33 000 рублей, за месяц – 113 000 рублей.

Баннер в правой колонке справа от статьи 240x400 макс., ротация 1:3, стоимость за неделю – 22 000 рублей, за месяц – 75 000 рублей.

Баннер под статьей 1180x100 макс., мобильная версия 600х100, ротация 1:3, стоимость за неделю – 27 000 рублей, за месяц – 92 000 рублей. Заключение договоров будет происходить в месте нахождения филиала АО «Татмедиа» — информационного агентства «Татар-информ» по адресу: 420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2, телефон 8 (843)222-09-98 (добавочный — 1340), электронная почта advert@tatar-inform.ru, руководитель – главный редактор, заместитель генерального директора АО «Татмедиа» Билалов Ринат Вагизович.