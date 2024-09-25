«Татар-информ» подписал соглашение с китайской газетой «XXI век»

«Татар-информ» и китайская газета «XXI век» подписали соглашение о сотрудничестве на форуме молодых лидеров БРИКС - 2024 «Новые возможности для общего будущего».

«Соглашение с китайскими коллегами - это часть большой работы по нашему взаимодействию. Мы активно взаимодействуем с китайской стороной, у нас теплые отношения с генеральным консульством в Казани, сотрудники ездили в пресс-туры в Китай. Уверены, сегодняшний документ принесет большие результаты», - отметил главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов.

По его словам, такие взаимодействия позволяют больше узнать о восточных партнёрах, а журналисты из Китая получают возможность освещать у себя в стране события, происходящие в России и Татарстане.

На подписании присутствовали посол Китайской Народной Республики в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй, вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, Генеральный консул КНР в Казани Сян Бо, представители китайских СМИ и заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Ильдар Миргалимов.