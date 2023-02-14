«Татар-информ» перешел на сайт с более современным дизайном и удобной навигацией

На новую версию сайта перешло с сегодняшнего дня информационное агентство «Татар-информ». Она удобна тем, что пользователи с мобильных устройств и персональных компьютеров смогут получить максимальный объем информации при минимальной прокрутке ленты.

«Сайт стал более современным и удобным для пользователей. При его разработке мы учитывали пожелания наших читателей», – прокомментировал главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов. По его словам, одна из идей редизайна – максимальное насыщение первого окна, чтобы пользователю не приходилось долго скроллить вниз ленту.

Сайт стал более эргономичным, на нем появился слайдер, который позволяет читателям выбирать лонгриды, смахивая заставки влево. Стала более удобной новостная лента, которую можно прокручивать независимо от основного сайта. В целом изменен дизайн главной страницы, улучшена навигация.

Отдельно на сайте добавлен спортивный блок с актуальными новостями сайта «ТИ-Спорт». Появился блок «Спецпроекты», где собираются интервью с экспертами, а также беседы главного редактора «Татар-информа» с известными общественными и политическими деятелями в рамках проекта «12 этаж». В блоке «Спецпроектов» также собраны видео с пресс-конференций, которые проводит «Татар-информ». Фоторепортажи и видео агентства можно найти внизу ленты на главной странице и в соответствующих рубриках.

Информационное агентство «Татар-информ» ведет историю с 1990 года. Создано указом первого Президента РТ Минтимера Шаймиева. Агентство ежедневно выпускает до 200 новостей, а также репортажей, интервью и аналитических статей. Материалы «Татар-информа» можно читать и на других площадках: телеграм-канале «Татар-информ. Главное», в «Дзене», «ВКонтакте».

Внимание! В связи с переходом на новый сайт сегодня и в ближайшие дни могут быть технические сбои в его работе.