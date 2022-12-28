«Татар-информ» отмечен Комитетом по развитию туризма Казани за высокий профессионализм

Руководитель Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова провела церемонию награждения партнеров ведомства по итогам 2022 года. Информационному агентству «Татар-информ» было вручено благодарственное письмо.

«Мы искренне рады возможности работать с вами над совместными проектами, которые, уверены, отражаются самым наилучшим образом на имидже нашего города. Ваш высокий уровень профессионализма и самоотверженность в течение всего года становились для нас опорой для достижения даже самых смелых целей.

От всего сердца желаем вам дальнейшего всестороннего роста, стабильности и энергии для реализации всех намерений. Надеемся, что впереди нас ожидает еще множество увлекательных и перспективных в контексте развития туризма Казани мероприятий!» — говорится в тексте письма.

Главную достопримечательность города — Казанский Кремль — с января по ноябрь посетили 3,5 млн туристов. За аналогичный период 2021 года достопримечательность осмотрели 2,8 млн гостей. Таким образом, сегодня можно говорить о 25-процентном росте туристического потока в уходящем году.

Главная воздушная гавань столицы Татарстана — Международный аэропорт Казани — с января по ноябрь обслужила 3,7 млн человек. Это на 2,1% больше, чем за такой же период прошлого года.

По данным туроператоров Казани, в 2022 году больше всего туристов приезжало из таких российских городов, как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ярославль, Владимир, Челябинск, Пермь, Самара, Саратов, Тюмень, Волгоград и Воронеж.