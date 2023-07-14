«Татар-информ» организует онлайн-трансляцию фестиваля «Каракуз»

Сегодня в 16.30 в Альметьевске стартует фестиваль «Каракуз». Присоединиться к событию в формате онлайн сможет любой желающий — трансляцию организует «Татар-информ».

В рамках фестиваля на этнической площадке выступят современные фолк-коллективы и исполнители. Среди участников — Олены Уутай (Якутия), этно-фолк группа «Khazar» (Казахстан), татарстанские этно-музыкальные коллективы «Кадим Альмет», «Алпар» и другие исполнители этнической музыки.

Откроет событие в 16.30 фолк-проект Татьяна Ефремова. Концертная программа продлится до 21.30 — закроет ее выступление Олены Уутай. Трансляция доступна в сообществе «Татар-информа» во «ВКонтакте».