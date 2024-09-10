«Татар-информ» награжден благодарственным письмом Минцифры РФ

фото: Владимир Васильев, "Татар-Информ"

Коллектив «Татар-информа» награжден благодарственным письмом Минцифры России за профессиональное освещение событий Kazan Digital Week. Церемония награждения прошла на закрытии международного форума в «Казань Экспо».

Благодарственное письмо главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову вручили заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Олег Качанов и президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов.

Миссия форума Kazan Digital Week – содействие в обмене научнотехнической информацией, консолидации научно-технологических активов, способных эффективно решить задачи импортозамещения и импортоопережения, обеспечить технологический суверенитет и суверенитет данных как основу лидерства РФ в международном сотрудничестве.