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«Татар-информ» награжден благодарственным письмом Минцифры РФ
Коллектив «Татар-информа» награжден благодарственным письмом Минцифры России за профессиональное освещение событий Kazan Digital Week. Церемония награждения прошла на закрытии международного форума в «Казань Экспо».
Благодарственное письмо главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову вручили заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Олег Качанов и президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов.
Миссия форума Kazan Digital Week – содействие в обмене научнотехнической информацией, консолидации научно-технологических активов, способных эффективно решить задачи импортозамещения и импортоопережения, обеспечить технологический суверенитет и суверенитет данных как основу лидерства РФ в международном сотрудничестве.
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