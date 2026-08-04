«Татар-информ» наградил победителей конкурса «Нарядный Сабантуй – 2026»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Информационное агентство «Татар-информ» наградило победителей фотоконкурса «Нарядный Сабантуй – 2026». Торжественная церемония прошла в национальном туристическом комплексе «Туган авылым». Семьи, чьи фотографии были признаны лучшими по итогам народного голосования, получили дипломы, книги и памятные подарки.

Конкурс был посвящен сохранению семейных ценностей и национальных традиций, а также популяризации народного костюма. Для участия принимались семейные фотографии, сделанные на праздниках плуга 2026 года в городах и районах Татарстана. Всего в финал вышли 11 семей.

По итогам голосования первое место заняла семья Фазылжановых из деревни Новая Атня Атнинского района, набравшая 1077 голосов (25% от общего числа). Второе место досталось семье Давыдовых из Мамадышского района – 1028 голосов (24%). Третьими стали Хасановы из села Нижние Метески Арского района, за которых проголосовали 832 человека (19%).

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Открывая церемонию награждения, главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов отметил, что идея конкурса родилась благодаря тому, что на современных сабантуях всё больше семей выбирает национальную одежду.

«Мы сами каждый год бываем на сабантуях – и в Казани, и в районах Татарстана. В последние годы невозможно не заметить, что людей в национальной одежде становится всё больше. Нам захотелось показать самые красивые семейные образы и дать возможность читателям выбрать победителей. Очень приятно, что конкурс вызвал такой большой отклик и сегодня мы смогли встретиться с его победителями», – сказал Билалов.

Он поблагодарил участников за интерес к проекту и заметил, что подобные инициативы помогают сохранять национальные традиции и популяризировать татарскую культуру.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Победители признались, что отправляли фотографии без особых ожиданий, а поддержка земляков стала для них приятным сюрпризом. Семья Фазылжановых рассказала, что узнала о конкурсе благодаря районной газете, а конкурсный снимок был сделан на районном Сабантуе.

«Для нас Сабантуй – это настоящий семейный праздник. В этот день собираются родственники, друзья, приезжают близкие, которых не всегда удается увидеть. Мы вместе участвуем в конкурсах, играем, общаемся. Когда узнали, что победили, очень обрадовались. Нас поддерживали родственники, друзья, знакомые, и мы искренне благодарны каждому», – подчеркнули победители.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Для семьи Давыдовых участие в конкурсе тоже началось с памятной фотографии. Ее сделали во время Сабантуя, на котором дочь Алина участвовала в районном конкурсе «Татар кызы» и стала победительницей.

«Мы всей семьей были в национальных костюмах и решили сфотографироваться на память. Потом я увидела во „ВКонтакте“ конкурс „Татар-информа“ и решила попробовать. Даже не ожидали такой поддержки – голосовал практически весь район. Спасибо организаторам за конкурс, который помогает сохранять национальные ценности и объединяет людей», – рассказала Гульнара Давыдова.

По ее словам, к Сабантую семья обычно начинает готовиться заранее.

«Мы подбираем национальную одежду, собираем родственников. Наши дети ежегодно выступают на празднике с танцевальными номерами, поэтому Сабантуй для нас – это не только отдых, но и возможность показать свою культуру. Мы всегда очень ждем этот день», – отметила она.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Третье место заняла семья Хасановых из Арского района. Как поведала Рамзия Хасанова, само участие в конкурсе стало для них полной неожиданностью. Фотографию, которая впоследствии вошла в число лучших, во время Сабантуя сделал их внук.

«Нас поддержало очень много людей: коллеги, преподаватели, однокурсники, друзья и односельчане. Многие рассылали ссылку на конкурс своим знакомым и родственникам. Мы очень благодарны каждому. Конечно, рады третьему месту. А еще нам очень хотелось, чтобы победителями стали представители Атнинского района, и именно так и получилось. Если конкурс состоится снова, мы обязательно примем в нем участие», – поделилась она.

Партнером конкурса выступила автор и создатель национальных проектов Фарида Бибарс. Победителям она вручила сертификаты на ремесленные мастер-классы и семейные фотосессии в национальных костюмах.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«С 2011 года я занимаюсь организацией и созданием национальных программ. Это и музыкальные программы, и „Секреты Сабантуя“, и костюмерные программы с более чем ста костюмами – стилизация Казанского ханства, и ремесленные мастер-классы. Также я активно участвую в других национальных программах – и для туристов, и для жителей Татарстана. Особенно приятно, что в последние годы жители республики стали чаще надевать национальные, стилизованные костюмы, больше обращаться к своей истории и традициям. Конечно, когда мне предложили стать партнером этого конкурса, я с удовольствием согласилась. Я считаю, что очень важно, чтобы и взрослые, и молодежь, и дети знали: татарская культура живет, без нее жизнь была бы не такой яркой. Двери нашей Мельницы в комплексе „Туган авылым“ всегда открыты», – подчеркнула Фарида Бибарс.

Она пригласила победителей вновь приехать в комплекс «Туган авылым», где их будут ждать разные семейные программы.

Помимо подарков от партнера, победителям и финалистам вручили дипломы и книги от информационного агентства «Татар-информ». Завершилась церемония чаепитием и теплым общением участников, организаторов и гостей конкурса.

Конкурс «Нарядный Сабантуй – 2026» был посвящен сохранению семейных ценностей, национальных традиций и популяризации народного костюма. Символично, что он прошел в Год единства народов России, который объявил Президент РФ Владимир Путин.