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«Татар-информ»: «Мы считаем насилие неприемлемым в любой религии»
Информационное агентство «Татар-информ» в связи с неоднозначной трактовкой видео с участием Тимура хазрата отмечает, что насилие неприемлемо в любой религии.
Наши журналисты затронули очень сложную тему, а вырванная из контекста часть видео послужила основанием для разных интерпретаций.
Отметим, что сам Тимур хазрат в интервью несколько раз повторял, что избивать жену нельзя ни в коем случае, что нужно решать все вопросы в семье в ходе бесед, без использования физического насилия.
Мы сожалеем, что тема интервью вызвала негативную реакцию в отношении ислама, который является мирной религией. Мы, как и хазрат, призываем женщин, оказавшихся жертвами семейного насилия, не замалчивать проблему, а обращаться за помощью к хазратам и в полицию.
«Татар-информ» ставит приоритетом в своей работе межконфессиональное и межнациональное согласие. Мы будем тщательнее подходить к выбору тем, чтобы не допускать подобных инцидентов в дальнейшем.
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