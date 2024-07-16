«Татар-информ»: «Мы считаем насилие неприемлемым в любой религии»

Информационное агентство «Татар-информ» в связи с неоднозначной трактовкой видео с участием Тимура хазрата отмечает, что насилие неприемлемо в любой религии.

Наши журналисты затронули очень сложную тему, а вырванная из контекста часть видео послужила основанием для разных интерпретаций.

Отметим, что сам Тимур хазрат в интервью несколько раз повторял, что избивать жену нельзя ни в коем случае, что нужно решать все вопросы в семье в ходе бесед, без использования физического насилия.

Мы сожалеем, что тема интервью вызвала негативную реакцию в отношении ислама, который является мирной религией. Мы, как и хазрат, призываем женщин, оказавшихся жертвами семейного насилия, не замалчивать проблему, а обращаться за помощью к хазратам и в полицию.

«Татар-информ» ставит приоритетом в своей работе межконфессиональное и межнациональное согласие. Мы будем тщательнее подходить к выбору тем, чтобы не допускать подобных инцидентов в дальнейшем.