«Татар-информ» ищет собкора в Башкирии
«Татар-информ» – главное государственное информационное агентство Татарстана – ищет собственного корреспондента в Уфе с опытом работы в медиа.
Основные задачи:
- Написание эксклюзивных статьей, новостей, а также интервью, обзоров, аналитики, посвященных Башкортостану.
- Основные темы: политика, экономика, культура татарского и башкирского народов.
- Командировки по Республике Башкортостан и написание статей.
Требования:
- Высшее образование (предпочтительно: экономическое, филологическое, журналистика)
- Желательно знание татарского и башкирского языков
- Обязателен опыт работы в качестве корреспондента от 3 лет
- Опыт редактирования текстов
- Опытный пользователь ПК: Word, Excel, Интернет
- Приветствуется опыт фотосъемок и работы с видеороликами
- Портфолио опубликованных статей обязательно.
Резюме просим присылать на адрес info@tatar-inform.ru с пометкой «Собкор в Башкирии»