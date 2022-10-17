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Общество
17 октября 2022  09:00

«Татар-информ» ищет собкора в Башкирии

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«Татар-информ» – главное государственное информационное агентство Татарстана – ищет собственного корреспондента в Уфе с опытом работы в медиа.

Основные задачи:

  • Написание эксклюзивных статьей, новостей, а также интервью, обзоров, аналитики, посвященных Башкортостану.
  • Основные темы: политика, экономика, культура татарского и башкирского народов.
  • Командировки по Республике Башкортостан и написание статей.   

Требования:

  • Высшее образование (предпочтительно: экономическое, филологическое, журналистика)
  • Желательно знание татарского и башкирского языков
  • Обязателен опыт работы в качестве корреспондента от 3 лет
  • Опыт редактирования текстов
  • Опытный пользователь ПК: Word, Excel, Интернет
  • Приветствуется опыт фотосъемок и работы с видеороликами
  • Портфолио опубликованных статей обязательно.

Резюме просим присылать на адрес info@tatar-inform.ru с пометкой «Собкор в Башкирии»

 

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