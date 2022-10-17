«Татар-информ» ищет собкора в Башкирии

«Татар-информ» – главное государственное информационное агентство Татарстана – ищет собственного корреспондента в Уфе с опытом работы в медиа.

Основные задачи:

Написание эксклюзивных статьей, новостей, а также интервью, обзоров, аналитики, посвященных Башкортостану.

Основные темы: политика, экономика, культура татарского и башкирского народов.

Командировки по Республике Башкортостан и написание статей.

Требования:

Высшее образование (предпочтительно: экономическое, филологическое, журналистика)

Желательно знание татарского и башкирского языков

Обязателен опыт работы в качестве корреспондента от 3 лет

Опыт редактирования текстов

Опытный пользователь ПК: Word, Excel, Интернет

Приветствуется опыт фотосъемок и работы с видеороликами

Портфолио опубликованных статей обязательно.

Резюме просим присылать на адрес info@tatar-inform.ru с пометкой «Собкор в Башкирии»