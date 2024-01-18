«Татар-информ» и Федерация прыжков в воду РТ заключили соглашение о сотрудничестве

18 января, на территории стадиона «Ак Барс Арена» в Федерации прыжков в воду республики Татарстан подвели итоги минувшего 2023 года. С приветственным докладом выступил президент Федерации прыжков в воду РТ Ефим Климов.

Основной акцент в выступлении функционер сделал на успешных выступлениях (236 завоеванных медалях) спортсменов из Татарстана по итогам 2023 года. По словам Климова, подобные показатели не являются конечной точкой роста. В силах Федерации сделать так, чтобы количество медалей, полученных прыгунами, росло с каждым годом.

Кроме того, Климов упомянул о планах провести два крупных ежегодных турнира – «Золотой Барс» и Кубок Раиса РТ. Ожидается также участие татарстанских прыгунов на Международном мультиспортивном мероприятии «Спортивные игры стран БРИКС», который пройдет в Казани 11 по 23 июня 2024 года.

Из почетных гостей на церемонии присутствовал первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов. Вместе с Ефимом Климовым он наградил лучших прыгунов в воду Татарстана разных возрастов и вручил им грамоты с денежной премией.

Стоит отметить, что итогам мероприятия Федерация прыжков в воду РТ заключила партнерское соглашение с «Татар-информом». Отныне агентство станет информационными вещателем соревнований по прыжкам воду в республике Татарстан.

Соответствующий документ подписали президент Федерации прыжков в воду РТ Ефим Климов и заместитель генерального директора АО «Татмедиа» Ринат Билалов.