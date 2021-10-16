ТАСС выпустил спецпроект о Нюрнбергском процессе над нацистами

Накануне годовщины казни главных нацистских военных преступников в Нюрнберге ТАСС подготовил проект, в котором собрал воспоминания советских журналистов.

По мнению доктора юридических наук, заведующего кафедрой уголовного права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО МИД России Александра Волеводза, мало кто знает, как сами журналисты видят и участвуют в разных, порой знаковых, событиях. Посмотрев на Нюрнбергский процесс глазами журналистов военного поколения, авторам спецпроекта удалось рассказать о малоизвестных деталях.

Например, медиа-коллажи показывают особенности быта, живших на протяжении 3 лет в Нюрнберге журналистов. По стенограммам перекрестных допросов можно узнать, к примеру, как Герман Геринг пытался уклониться от ответственности за свои преступления.

Проект коснулся всех этапов процесса — «Подготовки», «Обвинения», «Допросов», «Заключения», «Приговора» и «Казни».

16 октября 1946 года казнили руководителей гитлеровской Германии.

Всего в процессе фигурировали 177 обвиняемых, 13 из 24 смертных приговоров были исполнены.