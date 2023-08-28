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Встреча министров финансов БРИКС пройдет в Марокко в октябре этого года
В октябре текущего года состоится встреча министров финансов стран БРИКС, которая пройдет в Марокко. Главной темой станет расширение использования национальных валют членов союза во взаимной торговле. Обсуждение пройдет на полях ежегодной встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка, передает ТАСС.
Вопрос о создании единой валюты объединения на встрече стоять не будет, поделился подробностями министр финансов ЮАР Инок Годонгвана, возглавляющий рабочую группу БРИКС по созданию новых механизмов сотрудничества в сфере финансовых инструментов, включая единую платежную систему.
«Я думаю, что большинство разговоров вокруг единой валюты БРИКС представляют собой неуместные дебаты», – заявил Годонгвана в беседе с местной газетой Daily Maverick.
На саммите в Йоханнесбурге, который проходил с 22 по 24 августа, лидеры стран БРИКС поручили министрам финансов изучить вопрос о создании единой платежной системы. Выводы будут рассмотрены на предстоящем саммита БРИКС, который планируется провести в 2024 году в Казани под председательством России.
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