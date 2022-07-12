ТАСС: В России разрабатывают морскую баллистическую ракету для поражения авианосцев

Россия разрабатывает предназначенную для поражения авианосцев баллистическую ракету «Змеевик», которая может поступить на вооружение Военно-морского флота. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на два источника, близких к военному ведомству и оборонно-промышленному комплексу.

«Баллистическая ракета „Змеевик“ с гиперзвуковым боевым оснащением разрабатывается уже достаточно давно. Она будет предназначена для поражения крупных надводных целей, в первую очередь — авианосцев», — отметил один из собеседников агентства.

Другой собеседник уточнил, что новая ракета может поступить на вооружение береговых ракетных частей ВМФ. При этом, по словам одного из источников, «Змеевик» будет по своим характеристикам напоминать китайские ракеты аналогичного класса DF-21D и DF-26. Их дальность полета составляет до 4 тыс. километров.

В разработавшем гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон», гиперзвуковые боевые блоки «Авангард» и береговые ракетные комплексы «Бастион» со сверхзвуковыми ракетами «Оникс» (в экспортной версии — «Яхонт») реутовском НПО машиностроения не стали комментировать эту информацию.