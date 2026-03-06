ТАСС: В Красноармейске и Димитрове нашли более 200 стихийных захоронений

В освобожденных российской армией Красноармейске и Димитрове нашли более 200 стихийных захоронений мирных жителей, погибших при атаках ВСУ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах России.

«Только по Красноармейску таких могил больше 100 насчитали, и в поселках за пределами, которые входят в агломерацию города. Примерно такая же картина по количеству стихийных могил в Димитрове. Как рассказывают местные жители, хоронили погибших под ударами украинских дронов, артиллерии, минометов, находили расстрелянных людей в домах и во дворах», – отметил источник.

Причиной этому стало то, что украинские солдаты запрещали использовать кладбища по прямому назначению и оборудовали их под боевые позиции.