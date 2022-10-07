ТАСС: Уже 22 региона объявили о выполнении плана по мобилизации

Власти уже 22 регионов России заявили о выполнении планов по призыву из запаса в рамках частичной мобилизации. Еще в нескольких субъектах Федерации говорят о скором завершении необходимых мероприятий, однако руководство ряда других регионов не информирует о ходе мобилизационной кампании, сообщает ТАСС.

В частности, в Дальневосточном федеральном округе о завершении мобилизации объявили власти Бурятии и Забайкальского края. В Сибирском округе призывные мероприятия завершились в Алтайском крае, Новосибирском округе и Хакасии, в Уральском — в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.

В европейской части страны об окончании мобилизационного этапа отчитались власти Тамбовской, Калининградской, Брянской, Архангельской, Волгоградской и Ульяновской областей, республик Удмуртия, Мордовия, Марий Эл, Карелия, Крым и Кабардино-Балкария, а также Ставропольского и Пермского краев.

Кроме того, на завершающей стадии мобилизационная кампания находится в Камчатском крае, Севастополе, Ямало-Ненецком автономном округе, Кировской, Ярославской и Владимирской областях. На текущей неделе мероприятия по призыву должны завершиться и в Омской области.

По информации Министерства обороны РФ, к 3 октября часть призванных по частичной мобилизации россиян прибыла в Луганскую народную республику. Позднее в Донецкой народной республике также рассказали о подготовке на ее территории мобилизованных из запаса.

Россия с 24 февраля этого года проводит специальную военную операцию на Украине, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. О проведении в стране частичной мобилизации он объявил 21 сентября.