ТАСС: Турция и Украина обсудили возобновление зерновой сделки

Главы МИДов Турции и Украины Хакан Фидан и Дмитрий Кулеба обсудили вопрос возобновления зерновой сделки, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник в турецком дипведомстве. По его данным, министры поговорили по телефону.

Дипломаты обсудили конкретные шаги, которые могут помочь в восстановлении действия так называемых «стамбульских договоренностей».

Напомним, 17 июля Кремль заявил о прекращении действия зерновой сделки. Москва это объяснила невыполнением своей части договоренностей, в числе которых – свободный доступ продовольствия и удобрений на мировые рынки. Причем в Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия вернется в сделку, как только обязательства будут выполнены.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что за время действия инициативы в беднейшие страны направили только 30% зерна, остальное поступило в обеспеченные государства.