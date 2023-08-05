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ТАСС: Турция и Украина обсудили возобновление зерновой сделки
Главы МИДов Турции и Украины Хакан Фидан и Дмитрий Кулеба обсудили вопрос возобновления зерновой сделки, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник в турецком дипведомстве. По его данным, министры поговорили по телефону.
Дипломаты обсудили конкретные шаги, которые могут помочь в восстановлении действия так называемых «стамбульских договоренностей».
Напомним, 17 июля Кремль заявил о прекращении действия зерновой сделки. Москва это объяснила невыполнением своей части договоренностей, в числе которых – свободный доступ продовольствия и удобрений на мировые рынки. Причем в Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия вернется в сделку, как только обязательства будут выполнены.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что за время действия инициативы в беднейшие страны направили только 30% зерна, остальное поступило в обеспеченные государства.
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