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Спорт
12 марта 2022  16:00
Артур Халилуллов

ТАСС: Трусова проигнорировала Кубок Первого канала по фигурному катанию

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Серебряная призерка Олимпиады в Пекине Александра Трусова не собирается участвовать в Кубке Первого канала по фигурному катанию, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники в группе Этери Тутберидзе.

Напомним, что Трусова стала единственной фигуристкой из женщин-одиночниц Этери Тутберидзе, кто участвовал на Олимпиаде и не завоевал золотые медали. Камила Валиева стала обладателем золотой медали в командных соревнования, а Анна Щербакова в личном зачете.

Кубок Первого канала состоится в Саранске с 24 по 27 марта.

#александра трусова #фигурное катание
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