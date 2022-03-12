ТАСС: Трусова проигнорировала Кубок Первого канала по фигурному катанию

Серебряная призерка Олимпиады в Пекине Александра Трусова не собирается участвовать в Кубке Первого канала по фигурному катанию, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники в группе Этери Тутберидзе.

Напомним, что Трусова стала единственной фигуристкой из женщин-одиночниц Этери Тутберидзе, кто участвовал на Олимпиаде и не завоевал золотые медали. Камила Валиева стала обладателем золотой медали в командных соревнования, а Анна Щербакова в личном зачете.

Кубок Первого канала состоится в Саранске с 24 по 27 марта.