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Политика
12 сентября 2022  16:59

ТАСС: Слухи о смерти главы ВГА Херсонской области Владимира Сальдо — фейк

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Информация о смерти главы пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимира Сальдо, появившиеся в украинских средствах массовой информации, не соответствуют действительности. Чиновник сейчас находится на лечении в Москве. Об этом ТАСС сообщил заместитель главы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Все это очередной фейк, у украинских СМИ уже не хватает фантазии. Я виделся с Сальдо на днях, он идет на поправку», — заявил собеседник агентства. 

Ранее в Telegram-каналах некоторых украинских изданий появились сообщения о том, что политик скончался. 

Четвертого августа после обследования Сальдо госпитализировали в НИИ имени Н. В. Склифосовского в Москве. Сообщалось, что он мог быть отравлен боевыми ядовитыми веществами. Сейчас обязанности главы ВГА Херсонской области временно исполняет глава Правительства Запорожской области Сергей Елисеев.

#спецоперация на Украине #политика
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