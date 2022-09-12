ТАСС: Слухи о смерти главы ВГА Херсонской области Владимира Сальдо — фейк

Информация о смерти главы пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимира Сальдо, появившиеся в украинских средствах массовой информации, не соответствуют действительности. Чиновник сейчас находится на лечении в Москве. Об этом ТАСС сообщил заместитель главы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Все это очередной фейк, у украинских СМИ уже не хватает фантазии. Я виделся с Сальдо на днях, он идет на поправку», — заявил собеседник агентства.

Ранее в Telegram-каналах некоторых украинских изданий появились сообщения о том, что политик скончался.

Четвертого августа после обследования Сальдо госпитализировали в НИИ имени Н. В. Склифосовского в Москве. Сообщалось, что он мог быть отравлен боевыми ядовитыми веществами. Сейчас обязанности главы ВГА Херсонской области временно исполняет глава Правительства Запорожской области Сергей Елисеев.