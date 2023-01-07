ТАСС: Самолет Мурманск — Москва подал сигнал тревоги над Вологодской областью

Пассажирский авиалайнер Boeing 737, летящий из Мурманска в Москву, подал сигнал тревоги в небе над Вологодской областью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

«Boeing 737 из Мурманска в Москву установил сигнал ответчика general emergency», — отметил собеседник агентства.

На момент подачи сигнала тревоги борт находился приблизительно на середине пути, над Вологодской областью. Находясь на высоте более 10 тыс. метров, воздушное судно начало снижение.

Upd. (23.10): Летевший из Мурманска лайнер, который ранее подал сигнал general emergency, совершил благополучную посадку в московском аэропорту Шереметьево, информирует ТАСС в своем Telegram-канале со ссылкой на источник в авиационных службах.

Из информации, размещенной на сайте аэропорта Мурманска, следует, что рейсы в Москву на лайнерах Boeing 737 организует только авиакомпания «Победа». Борт DP 6856 вылетел из Мурманска в 20.30. Предполагалось, что он прилетит в столицу России в 22.52 по московскому времени.