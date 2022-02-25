ТАСС: Российский этап Кубка Мира по фристайлу отменен из-за отзыва иностранных команд

Решение руководства зарубежных стран не участвовать в соревнованиях привело к отмене российского этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс». Соревнования должны были пройти 27 февраля в Челябинской области.

«Этап кубка мира по фристайлу, который должен был пройти в "Солнечной долине" в ближайшее воскресенье, не состоится. Это связано с тем, что спортивное руководство стран-участниц отозвало свои команды. Они покидают Российскую Федерацию», - цитирует сообщение правительства Челябинской области ТАСС.

Также сообщается, что зарубежные спортсмены выразили глубокое сожаление, что не смогут принять участие в соревнованиях из-за решения правительства своих стран. Об этом также заявила пресс-служба Челябинской области.

«Мы убеждены, что спорт всегда должен оставаться вне политики. Увы, эту позицию разделяют не все. Мы сочувствуем болельщикам, которые готовились увидеть захватывающие состязания и настоящий праздник спорта», - говорится в сообщении.

Отметим, что болельщикам вернут потраченные на билеты финансовые средства.