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Происшествия
31 октября 2022  16:40

ТАСС: Потери ВСУ выросли в 1,5 раза за неделю

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За прошедшую неделю ВСУ потеряли более 2,5 тыс. военных и наемников. Потери оказались более чем в 1,5 раза выше, чем за предыдущие семь дней. Статистику на основе сводок Минобороны России приводит ТАСС.

Так, с 17 по 23 октября самым опасным для ВСУ направлением было николаево-криворожское — здесь отмечена большая часть потерь в живой силе и технике. На прошлой же неделе наибольшая часть пришлась на купянское направление.

«В ходе наступательных действий на южнодонецком направлении российские войска продвинулись вглубь обороны противника более чем на 3 км», — напомнили в издании.

#потери
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