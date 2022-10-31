ТАСС: Потери ВСУ выросли в 1,5 раза за неделю

За прошедшую неделю ВСУ потеряли более 2,5 тыс. военных и наемников. Потери оказались более чем в 1,5 раза выше, чем за предыдущие семь дней. Статистику на основе сводок Минобороны России приводит ТАСС.

Так, с 17 по 23 октября самым опасным для ВСУ направлением было николаево-криворожское — здесь отмечена большая часть потерь в живой силе и технике. На прошлой же неделе наибольшая часть пришлась на купянское направление.

«В ходе наступательных действий на южнодонецком направлении российские войска продвинулись вглубь обороны противника более чем на 3 км», — напомнили в издании.