Политика 1 мая 2026 16:49

ТАСС: поставки военной продукции на Украину из Сербии продолжаются

Поставки продукции военного назначения на Украину из Сербии и Боснии и Герцеговины через третьи страны продолжаются. Об этом ТАСС сообщил источник.

«Продолжаются поставки из Сербии и Боснии и Герцеговины через третьи страны на Украину продукции военного назначения (ПВН), произведенной на предприятиях ВПК этих балканских стран», – отметил источник.

Он добавил, что, несмотря на официальный запрет властей Сербии на экспорт и транзит такой продукции, компании находят способы обхода ограничений. При этом ни одно сербское предприятие, как утверждается, не было привлечено к ответственности за подобные поставки.

«Очевидно, они приходят к выводу, что эти меры носят сугубо формальный характер и их нарушение не влечет за собой практические последствия», – подчеркнул собеседник агентства.

Источник также указал, что одним из способов обхода ограничений является экспорт комплектующих, из которых уже в третьих странах собирается готовая продукция.

#поставки #Сербия #Украина
Медведев: Ни одна армия мира не может пока справиться с проблемой «роя дронов»

