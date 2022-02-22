ТАСС: Почти половина россиян следила на Олимпиаде за фигурным катанием

Россияне смотрели фигурное катание на Олимпийских играх в Пекине. По результатам исследования, на которое ссылается ТАСС, около 39% следили за выступлением фигуристов из России.

Отметим, что второе место (21%) занял биатлон, а тройку самых популярных видов спорта замкнули лыжные гонки (18%). При этом, хоккей занял лишь четвертое место (17%).

Согласно исследованию, за Олимпиадой в той или иной степени следили 72% россиян.

Сообщается, что опрос проходил на сайте «Рамблер». Его прошли более 1 млн человек.