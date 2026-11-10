ТАСС: Переговоры в Абу-Даби не ограничиваются украинским урегулированием

Урегулирование конфликта на Украине является одной из тем трехсторонних переговоров в Абу-Даби, однако обсуждение затрагивает более широкий круг вопросов европейской безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, украинское урегулирование остается критически важным вопросом, но рассматривается как часть масштабной дискуссии, главная цель которой – создание комплексной и неделимой архитектуры безопасности для всего континента.