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28 мая 2021  12:37

ТАСС: Лукашенко обсудит с Путиным возобновление авиасообщения между Россией и Беларусью

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На сегодняшней встрече с Владимиром Путиным Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует обсудить возобновление авиасообщения между странами. Об этом сообщает ТАСС.

Лукашенко заявил, что эпидемическая ситуация в государствах «примерно одинаковая». «Если мы закрыты, это не будет способствовать уменьшению заболеваемости. То, что самолет будет летать или не летать, — от этого ничего не изменится», — сказал Лукашенко на встрече с главами делегаций государств — участников заседания глав правительств СНГ.

«Думаю, с президентом сегодня договоримся на эту тему», — добавил он.

Переговоры Президента России Владимира Путина с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко состоятся 28 мая в Сочи.
 

#владимир путин #александр лукашенко
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