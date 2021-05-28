ТАСС: Лукашенко обсудит с Путиным возобновление авиасообщения между Россией и Беларусью

На сегодняшней встрече с Владимиром Путиным Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует обсудить возобновление авиасообщения между странами. Об этом сообщает ТАСС.

Лукашенко заявил, что эпидемическая ситуация в государствах «примерно одинаковая». «Если мы закрыты, это не будет способствовать уменьшению заболеваемости. То, что самолет будет летать или не летать, — от этого ничего не изменится», — сказал Лукашенко на встрече с главами делегаций государств — участников заседания глав правительств СНГ.

«Думаю, с президентом сегодня договоримся на эту тему», — добавил он.

Переговоры Президента России Владимира Путина с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко состоятся 28 мая в Сочи.

