Тасовка трех звеньев и «сухарь» Мифтахова: за счет чего «Ак Барс» победил «Металлург»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Первый «сухарь» Мифтахова

Вторая победа за четыре матча была добыта вчера «Ак Барсом» в стенах родной «Татнефть-Арены». В Казани соскучились по хоккею, это чувствовалось как минимум по ажиотажу вокруг билетов. О солдауте на игру было известно чуть ли не за неделю до встречи с «Магниткой». Оно и понятно, ведь уже очень давно первый домашний матч «Ак Барс» не проводил так поздно – в середине сентября.

При впечатляющей поддержке трибун казанский клуб сумел оформить сухую победу над коллективом Андрея Разина. «Барсы» перебросали соперника (32-22), были лучше на блоке (17-8), удачнее действовали на вбрасываниях (36-21).

Сама игра получилась довольно тягучей и проходила преимущественно в средней зоне. Обоим клубам нужен был результат на фоне неоднозначных выступлений на старте сезона и положения в турнирной таблице (до начала игры соперники были вне зоны плей-офф).

Гол Альберта Яруллина с синей линии предопределил исход встречи. Хотя моментов у «Ак Барса» и «Металлурга» во втором и третьем периодах было достаточно. У казанцев несколько качественных спасений совершил Амир Мифтахов. Голкипер хозяев отразил все 22 броска и занес себе в актив «сухарь», хотя в паре эпизодов откровенно заставил понервничать казанских болельщиков.

Фото: © Салават Камалетдинов, «Татар-Информ»

Снова обнаружила себя былая проблема Мифтахова – игра на выходах. Хоккеисты «Металлурга» наказать вратаря казанцев за опрометчивые решения не сумели, тем не менее, в будущих встречах Амир рискует нарваться на неприятности со своей своеобразной манерой игры в воротах.

Голкиперский вопрос в «Ак Барсе» продолжает стоять остро. Анвар Гатиятулин на пресс-конференции категорично не отвечает на вопрос о «первом номере» в команде. Но по его интонации можно понять – полной уверенности нет ни в Билялове, ни в Мифтахове. Пока кто-то из вратарей не начнет демонстрировать хоть какую-то стабильность, они так и будут подменять друг друга через матч.

«В нынешнем "Ак Барсе” пока нет первого номера? Как я уже говорил, нам важно иметь тандем. Сезон длинный и напряженный, а у нас два сильных вратаря. Мы будем смотреть по ситуации, кто и когда будет играть», – ответил Гатиятулин на вопрос корреспондента «ТИ-Спорт».

Дебют 18-летнего Замалтдинова

14 сентября 2024 года станет в некотором смысле исторической датой для 18-летнего Радэля Замалтдинова. Матч против «Металлурга» оказался дебютным для талантливого форварда «барсов» на таком уровне.

В общей сложности за три периода Радэль провел на льду 7 минут и 41 секунду, нанес один бросок по чужим воротам и заблокировал один по своим. В партнерах по звену у Замалтдинова были Дмитрий Кателевский и Никита Дыняк.

Молодой нападающий всю летнюю подготовку прошел с основным составом «Ак Барса». Гатиятулин еще на турнире в Питере отмечал обилие одаренной молодежи в системе казанского клуба. Как мы видим, Замалтдинов исполняет в команде не только роль лимитчика на лавке. Уже в сентябре он своими действиями помогает клубу добиваться побед.

Радэль был очень хорош в МХЛ и ВХЛ, здорово проявлял себя на протяжении нескольких сезонов за «Ирбис» и «Барс». Сейчас ему предстоит отвоевать место в основе главной команды. Духовитость, боевой характер и мастерство у нападающего есть, а опыт – дело наживное.

«В первом периоде я очень удивился разнице между ВХЛ и КХЛ, скоростям. Относительно вкатился в третьем периоде, почувствовал скорости и адаптировался. Сыграть за «Ак Барс» было моей мечтой. Родители сегодня были на матче, а бабушка и дедушка смотрели игру по телевизору», – рассказал Замалтдинов.

Фото: © Салават Камалетдинов, «Татар-Информ»

Гатиятулин пока ищет оптимальные сочетания в звеньях

Логично было предполагать, что перестройка в «Ак Барсе» не будет быстрой. Анвар Гатиятулин со своей новой системой и видением хоккея пока только начинает приводить в чувство казанский клуб после эпохи Зинэтулы Билялетдинова.

В матче против «Металлурга» он перестроил сразу три звена в команде. В пару к Семенову и Кошелеву добавился Семен Терехов. Замалтдинов появился на льду в четвертом звене вместо Егора Бабенко. А Егор Коршков отправился в звено к Галимову и Сафонову.

Не исключено, что на протяжении всего сентября в сочетаниях звеньев будут какие-то точечные изменения. В первые два месяца регулярки важно выстроить здоровую биохимию в тройках, которые будут выступать на льду как единое целое.

Поэтому постоянной ротации в «Ак Барсе» в ближайших матчах удивляться не стоит, это заявил и главный тренер казанцев.

«Состав на первый матч сезона мы определяли по итогам предсезонки. Потом провели уже три матча на выезде, увидели, что где-то не хватает взаимопонимания. Сейчас решили поменять, и это сработало, я считаю. Движение и мысль были», – подвел итоги вчерашней игры Гатиятулин.