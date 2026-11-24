С 26 ноября по 4 декабря в Ташкенте пройдет финальный этап Кубка мира World Boxing — первый крупный международный турнир для сборной России после включения в организацию. Татарстан на Кубке представит двукратный чемпион России Сергей Сергеев. Кто может помешать челнинскому боксеру на дебютном мировом старте? Разбираемся - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: пресс-служба Министерства спорта РТ

«Прославлять Россию и Татарстан»: зачем Сергеев едет на Кубок мира

Для двукратного чемпиона России Сергея Сергеева, представляющего Татарстан, Кубок мира World Boxing в Ташкенте — дебют на мировой арене. Уроженец Набережных Челнов впервые выступит на международных стартах под эгидой World Boxing, и дебют этот сразу с высокими ставками: за первое место дают 600 очков, которые в дальнейшем влияют на участие в Олимпийских играх.

В разговоре с «ТИ-Спортом» Сергеев рассказал что, за первое место под эгидой World Boxing дают 600 очков, и если показывать стабильные результаты и набирать очки в течение года, то на следующих турнирах — чемпионате мира или Европы — его будут разводить, что является большим плюсом.

«У меня пока очков нет, поэтому мне надо выступать и показывать хороший результат. За первое место дают 600 очков под эгидой World Boxing. Если я буду показывать хорошие результаты и набирать очки в течение года, то потом на следующих турнирах - если попаду на чемпионат мира или Европы - меня будут разводить [распределят на старте с тем, кто более слабый соперник в этой паре – Прим. ред]. Это большой плюс. Для меня это первое соревнование под эгидой World Boxing и, в принципе, международные старты», — поделился Сергеев.

Сергеев поделился, что намерен боксировать и прославлять страну Россию и свою родную республику — Татарстан.

«Думаю, будем боксировать, прославлять страну Россию и свою родную республику — Татарстан», — поделился Сергеев.

Сергей Сергеев Фото: Федерация бокса России

Турнир, на который едет татарстанский боксер, проходит в три этапа. Первый состоялся в Бразилии с 20 по 26 апреля: лидерами медального зачета стали хозяева — боксеры сборной Бразилии завоевали 4 золотые и 5 серебряных медалей.

Второй этап прошел в Китае с 15 по 21 июня, и победителем в медальном зачете также стала сборная Китая — 5 золотых и одна серебряная медаль. Третий, финальный этап пройдет в Ташкенте, куда приедут лучшие боксеры мира.

Узбекистан, Казахстан и Индия: кто фаворит на домашнем ринге

Главным фаворитом турнира считается сборная Узбекистана. Хозяева показывают очень хорошие результаты в олимпийском боксе: на Играх в Париже они выиграли медальный зачёт, что уже говорит об их уровне. Узбекскую школу бокса можно назвать одной из самых сильных.

На домашнем Кубке они будут мотивированы завоевывать медали для своей страны и показывать всю красоту узбекского бокса. Тренеры учат спортсменов не просто «ронять всех с первого удара», а именно боксировать технично: очень хорошо развит боксерский IQ, уделяется внимание работе ног.

Сергеев трезво оценивает расклад: лидерами он считает сборные Узбекистана, Казахстана и Индии.

«Узбекистан — во-первых, это в принципе лидер мирового бокса: на последней Олимпиаде они завоевали 5 золотых медалей и постоянно показывают хороший результат на мировых турнирах, всегда в тройке лучших. Казахстан — тоже отправляет хороший состав: в каких-то весовых категориях будут первые номера, в каких-то — вторые. Индия — на третьем месте, у них тоже сильный состав», — отметил он.

Яркие представители узбекской школы — Абдумалик Халоков (60 кг), олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и Азии, занимающий первое место в рейтинге World Boxing; Джавохир Уматалиев (80 кг), которого называют будущей звездой профессионального бокса (чемпион мира и Азии, ему всего 21 год); Турабек Хабибуллаев (90 кг) — чемпион мира и Азии.

Сергей Сергеев Фото: tatarstan.ru

Вторым фаворитом идет сборная Казахстана: казахи стабильно показывают результат уже много лет — как на любительском, так и на профессиональном ринге. Казахстанский стиль также акцентирован на технике и работе ног, а одна из самых важных черт — умение перестроиться во время боя. Спортсмены не поддаются панике, если что-то не получается, поэтому с большой долей вероятности именно казахи будут на пьедестале. Сильный состав привезет и сборная Индии.

Россия впервые после включения в World Boxing: ставка на чемпионов и дебютанта из Татарстана

России не было на первых двух этапах: страна формально не числилась полноправным участником World Boxing и не фигурировала в списках. 30 июля 2026 года это ограничение сняли — World Boxing официально допустила российских боксёров ко всем своим турнирам под национальным флагом и с гимном.

На Кубке наши боксеры будут представлять топ-сборную. После вхождения в World Boxing Россия доказала всему миру, что является боксерской державой: на чемпионате Европы 2026 года в Болгарии заняла первое общекомандное место, а молодежная сборная на чемпионате мира U19 в Черногории выиграла 10 золотых медалей, обеспечив себе золото в медальном зачете.

Сборная России по боксу Фото: Федерация бокса России

Параллельно с Кубком мира World Boxing в Ташкенте пройдет и Кубок президента IBA, куда также отправится сборная России. На этот турнир состав уже объявлен: основной костяк составят чемпионы мира 2025 года в Дубае и чемпионы Европы 2026 года. А вот состав на Кубок мира World Boxing пока неизвестен — скорее всего, туда поедут чемпионы России 2026 года.

Официальных объявлений составов стран еще не было. На данный момент команды Армении, Узбекистана, России, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Сербии, Италии и Японии проводят совместный сбор в Ташкенте. Четвертьфинальные бои пройдут с 28 по 30 ноября.

Автор: Радэль Валиуллин