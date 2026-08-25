Ташкент примет международную выставку текстильного оборудования CAITME 2026

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17-я Центральноазиатская международная выставка текстильного оборудования CAITME 2026 пройдет в Ташкенте 8–10 сентября. Она откроет традиционную Неделю Global Textile Days, сообщает ИА «Дунё».

В выставке примут участие около 250 компаний и брендов из 17 стран. Германию представят в рамках Национального павильона. Также ожидается участие производителей и поставщиков из Австрии, Индии, Италии, Китая, Турции, США, Швейцарии и других стран.

CAITME считается одним из ключевых отраслевых мероприятий Центральной Азии и, согласно независимому аудиту, крупнейшей специализированной выставкой текстильного оборудования такого формата в странах СНГ. Экспозиция ориентирована на модернизацию предприятий, внедрение современных технологий и повышение производительности текстильной и швейной промышленности региона.

На выставке представят оборудование и технологические решения ведущих мировых производителей из Европы и Азии. Среди участников – Rieter, Uster, Toyota, Muratec, Truetzschler, Saurer, Picanol, Karl Mayer, Staubli, Itema, Epson, Brückner, Groz-Beckert и другие компании.

Отдельным событием станет проект TextileExpo Uzbekistan Sourcing Hub, который пройдет 9 сентября. Впервые в Узбекистане производители текстильной продукции и закупщики торговых сетей, фабрик и профильных компаний смогут проводить прямые B2B-переговоры в цифровом формате с использованием искусственного интеллекта. Узбекистан на выставке также представят ведущие предприятия отрасли.