Запад уже не может скрывать настоящие потери ВС Украины и возможность проигрыша киевского режима в конфликте с Россией. Об этом в The American Conservative пишет член совета директоров Института американских идей Джордж О’Нил-младший, передает РИА Новости.

«Ведущие СМИ и администрация Байдена до тошноты твердят, что Киев побеждает. Но факты на самом поле боя не соответствуют этой версии, и в Вашингтоне об этом знают», — заявил эксперт.

По его словам, милитаристы понимают, что проводимая ими циничная политика в отношении Украины не смогла вытеснить Россию, и именно украинцы несут огромные потери от их провала.

Обозреватель напомнил о словах главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о 100 тыс. погибших солдат ВСУ — видеообращение позднее было подкорректировано — и подчеркнул, что кампания Запада по замалчиванию настоящих потерь Киева терпит крах.

СМИ чаще пишут, что у США и европейских стран заканчивается военная техника для поставок, но это также противоречит заявлениям, что дела ВСУ на фронте идут хорошо, заявил О’Нил-младший.

Он обвинил Штаты в ненужной гибели людей в ходе украинского конфликта. По его словам, кровопролития можно было избежать, если бы в отношения между Москвой и Киевом не вмешался Вашингтон.

«Многие украинцы потеряли своих близких, и им предстоит пережить жестокую зиму ради таких людей, как Урсула фон дер Ляйен, Джо Байден», — заявил обозреватель и призвал западных лидеров «начать переговоры, чтобы спасти людей от этой человеческой трагедии».